13 tiri | solo 4 in porta | i problemi del Napoli con le squadre bunker

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Il ritorno del 3-5-2 Spal-è stata una partita tatticamente interessante, in cui la squadra di Ancelotti ha palesato (ancora) la sua inclinazione all’assoluta fluidità offensiva. Allo stadio “Paolo Mazza”, infatti, gli azzurri hanno attaccato con posizionamenti diversi lungo tutto l’arco della partita, in modo da provare a disordinare l’attenta difesa della squadra di Semplici. A loro volta, i padroni di casa sono stati estremamente lineari nell’applicazione dei loro principi e dei loro movimenti: difesa a tre che diventava a cinque in fase di non possesso; tre centrocampisti centrali; due attaccanti partecipi anche alla fase difensiva – Petagna, per esempio, ha messo insieme 10 eventi difensivi in 90′. Il, come detto, ha alternato diverse opzioni. Se lo schema difensivo è rimasto inalterato (4-4-2), quello offensivo ha oscillato ...

