Si fermano per aiutare automobilista in panne | investiti e scaraventati giù dal ponte

Roma. Sarà venerdì nero per trasporti - rifiuti e scuole : si fermano le aziende municipalizzate. “E’ il primo sciopero generale nella Capitale” : Autobus, metropolitane, raccolta dei rifiuti, pulizie e mense scolastiche, trasporti disabili, servizi culturali e biblioteche. Oltre a possibili disagi negli uffici anagrafici. venerdì 25 ottobre Roma chiude per sciopero. La protesta, che durerà 24 ore, coinvolgerà potenzialmente i quasi 25mila lavoratori delle società municipalizzate capitoline, che – a vario titolo – contestano la gestione del Campidoglio e il progetto di razionalizzazione ...

Sciopero 25 ottobre - si fermano i lavoratori di Trenitalia : a rischio anche la metropolitana di Napoli : Possibili disagi a partire da questa sera alle 21 per lo Sciopero nazionale del trasporto ferroviario al quale hanno aderito il personale Rfi, Trenitalia, Trenord e Tper. L'astensione dura fino...

Sciopero 25 ottobre : a Milano si fermano i mezzi Atm - a Roma anche scuole e raccolta rifiuti : Venerdì nero per i pendolari italiani. Il prossimo 25 ottobre, a causa dello Sciopero generale di 24 ore indetto da Sgb (Sindacato Generale di Base), Cub (Confederazione Unitaria di Base), Usi-Cit (Unione Sindacale Italiana) e Cobas, le linee metropolitane e di superficie potrebbero subire ritardi o cancellazioni. I lavoratori iscritti al sindacato rivendicano “l’aumento dei salari, delle pensioni e del salario medio garantito. La ...

Monica Cirinnà : "Gli hater non mi fermano. Per il coraggio e la verità mi faccio anche ammazzare" : Se querelare l’hater che le ha augurato “un carcinoma polmonare che ti maciulli” lo deciderà il suo avvocato. Lei, Monica Cirinnà, non intende farsi fermare da quelle parole, cariche d’odio, alle quali ha subito risposto ricordando i due interventi subìti per rimuovere il cancro alla mammella sinistra. La senatrice dem vuole andare avanti per fermare la marea montante dell’odio via social. ...

SSC Napoli - Castel Volturno : problemi per Ancelotti - si fermano quattro azzurri. Il report : Napoli, il report dell’allenamento Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Salisburgo in programma mercoledì in Austria per la terza giornata di Champions League (ore 21). La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento a secco. Successivamente lavoro di possesso palla finalizzato alla fase offensiva, seguito da partita a campo ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Barcellona ed Efes si confermano potenze assolute. Fatta la storia per lo Zenit San Pietroburgo : La lunga settimana di coppe europea nel Basket si è chiusa questa sera, venerdì 18 ottobre, con le ultime tre partite di Eurolega 2019-2020. In campo sono scese due corazzate come Anadolu Efes e Barcellona che hanno portato a casa il successo non senza fatiche. La sorpresa della serata, però, è arrivata dalla Grecia dove lo Zenit San Pietroburgo ha conquistato il suo primo successo della storia in Eurolega al Pireo di Atene. Olympiacos ...

Sicilia : vertenza p.a. - dipendenti regionali si fermano per un’ora : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Si sono fermati per un’ora gli uffici della pubblica amministrazione Siciliana per l’assemblee dei dipendenti regionali, indette dai sindacati, “per protestare contro l’immobilismo dell’Aran Sicilia e l’indifferenza del governo regionale alle richieste delle parti sociali”. Una protesta che ha visto uniti in un fronte compatto tutte le sigle sindacali (Fp Cgil, ...

Manchester - accoltella quattro persone e gli agenti lo fermano con il taser : il video : Il sospettato dell’accoltellamento di quattro persone, a Manchester, fuori dal centro commerciale Arndale, è stato fermato dalla polizia. Nel video, le immagini dell’arresto svolto con l’utilizzo del taser. Sull’accaduto indaga l’antiterrorismo. video Twitter/John GreenHalgh L'articolo Manchester, accoltella quattro persone e gli agenti lo fermano con il taser: il video proviene da Il Fatto Quotidiano.

NFL 2019-2020 (5a settimana) : i Patriots non si fermano più - vittorie importanti per Seahawks - Saints e Packers - inatteso ko dei Chiefs : La quinta settimana della NFL ci consegna i New England Patriots come unica squadra in grado di salire sul 5-0. Cadono, infatti, non senza sorpresa, i Kansas City Chiefs contro i Colts, mentre gli acciaccati Green Bay Packers passano in scioltezza in casa dei Dallas Cowboys. Pesante vittoria dei Seattle Seahawks sui Los Angeles Rams. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cosa ci ha regalato questa succosa Week 5! Seattle Seahawks (4-1) ...

Sciopero Alitalia 9 ottobre - piloti e assistenti si fermano per 24 ore : cancellatati 200 voli : Lo Sciopero Alitalia del 9 ottobre è stato indetto dalla Federazione Nazionale del Trasporto Aereo, che raggruppa piloti ed assistenti di volo di Anpac, Anpav e An, a cuasa delle preoccupazioni in merito alle gravi difficoltà emerse nelle ultime ore" nelle trattative per il salvataggio della compagnia.Continua a leggere

Whirlpool - sciopero per la cessione del sito di Napoli : si fermano tutti gli stabilimenti italiani. A Roma manifestano oltre 1000 operai : tutti gli stabilimenti italiani di Whirlpool si fermano per protestare contro la cessione del sito di Napoli, dove sono impiegati 400 operai. Lo sciopero generale indetto da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil è “riuscito” dicono i sindacati mentre a Roma, per la manifestazione nazionale, sono arrivati oltre 1000 dipendenti della multinazionale degli elettrodomestici. Il corteo – partito da piazza della Repubblica e diretto al ...

I carabinieri la fermano per un controllo : offre una prestazione sessuale per evitare la multa : Una donna di Cerignola di 33 anni è stata arrestata in flagranza di reato per istigazione alla corruzione. Fermata dai carabinieri per un normale controllo ha cercato di evitare la multa offrendo ai militari una prestazione sessuale. Loro non si sono scomposti e le hanno messo le manette ai polsi.Continua a leggere