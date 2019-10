Emma torna alla grande in tv da Fazio | “Fortuna | un inno alla vita”

Fonte : dilei

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Una festa per celebrare unritorno. La guerriera ha vinto ancora una volta la sua battaglia, quella più difficile ed è pronta aresua vita più forte di prima.Marrone, ospite di Fabioa Che Tempo che Fa, racconta la rinascita che passa, come ogni cosa della sua vita, anche attraverso la sua musica. Uscita dbattaglia contro la malattia,, ha voglia di celebrare la vita e l’arte, e inizia facendolo con il lancio del nuovo album, Fortuna. Nel salotto di Fabio, la cantante salentina arriva sfoggiando un vestito rosso fuoco, anche se l’abito più bello è il suo sorriso, quello di chi si gode la vittoria più importante della vita. Per presentare l’abum sceglie una canzone scritta per lei da Vasco Rossi, che ha voluto fortemente regalarle un brano. “Anni fa ero stata scelta per aprire un concerto di Vasco”-racconta-“ma non andai ...

