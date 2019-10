È vero | non ho rallentato Suicidio-Verstappen | penalità Parte quarto | pole

Pagelle e Highlights 9^ giornata : verona-Sassuolo 0-1 - decide Djuricic. Lecce-Juve 1-1 : non basta Dybala - risponde Mancosu : Pagelle 9 giornata- Ci siamo, 9^ giornata ai nastri di partenze. Tutto pronto per il calcio d’inizio del 9° turno. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma questa seraalle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal […] L'articolo Pagelle e Highlights 9^ giornata: Verona-Sassuolo 0-1, decide ...

Ciclismo – Egan Bernal rinuncia al Tour de France? “Il Giro mi piace davvero - ma non voglio…” : Egan Bernal indeciso: le sensazioni del campione in carica del Tour de France sulle competizioni del prossimo anno Sono state svelate nei giorni scorsi le edizioni 2020 del Tour de France e del Giro d’Italia. In Francia non è mancato, alla presentazione della Grande Boucle, il campione in carica, Egan Bernal, che però potrebbe decidere di non difendere il titolo il prossimo anno, colpito positivamente dal percorso della Corsa Rosa: ...

Anche Boni smentisce Il Mattino : «Mai detto di aver offerto Haaland al Napoli - non è vero» : Stamattina il Mattino apre a tutta pagina – un tempo si sarebbe detto a nove colonne- una pagina di sport con l’intervista a Loris Boni ex calciatore di Roma e Sampdoria che il quotidiano presenta come osservatore del calcio norvegese. Titolone: “Così saltò il colpo Haaland”. E ancora: “Sarebbero bastati cinque milioni”. In mattinata arriva la secca smentita del Calcio Napoli: Leggiamo che il Mattino ha intervistato un osservatore ...

verona-Sassuolo - parola agli allenatori : De Zerbi fiducioso - Juric non fa drammi : Prima vittoria esterna per il Sassuolo, che nell’anticipo del venerdì della 9^ giornata di Serie A ha battuto il Verona a domicilio grazie ad un gol di DJuricic ad inizio ripresa. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole dei due tecnici, De Zerbi e Juric. DE Zerbi – “Se è la partita della svolta? Spero di sì. La qualità del gioco non è l’unica strada per arrivare al risultato, servono anche altre ...

Gazzetta : non è vero che è sparita l’intenzionalità per i falli di mano in area : Franco Arturi, nella sua consueta rubrica sulla Gazzetta dello Sport, prova a rispondere ad un lettore che chiede perché tanta confusione sulle nuove regole, sui rigori, i falli di mano e la Var. Si sofferma sulla presunta cancellazione dell’intenzionalità Si era sbandierata, subito dopo le decisioni del Board, la scomparsa dell’intenzionalità. È una bugia: l’ottava parola dell’articolo in questione è un bel “intenzionalmente”. Inoltre ...

Maledetti amici miei - veronesi : "Share non ci premia - speriamo di vederci ancora" : "Stasera ci vorrebbe una piccola impennata di share per Maledetti amici miei, cosi si va tranquilli fino in fondo. Pigiare il tasto 2 alle 21.20 poi magari andate fuori a cena ma lasciate sintonizzato su RAI2. Grazie". Giovanni Veronesi si era appellato così, via Twitter, ieri al pubblico televisivo auspicando (forse ignorando come funziona il rilevamento Auditel) una crescita in termini di share per Maledetti amici miei. Appello che, però, ...

“È morto Alessandro Haber” : il tweet di Rai2 getta il pubblico nello sconforto. Si scopre subito che non è vero : Panico in rete dopo il tweet pubblicato da Rai2 durante l’ultima puntata del programma “Maledetti Amici Miei” andata in onda giovedì 24 ottobre 2019. Il tweet in questione, pubblicato sul profilo ufficiale di Rai2, ha mandato in tilt la rete e, in seguito, generato moltissime polemiche. Ma che c’era scritto nel tweet incriminato? “È morto Alessandro Haber”. Un tweet che ha gettato il pubblico nello sconforto e che è stato seguito da attimi di ...

VIDEO MotoGP - GP Australia. Fabio Quartararo : “Fortunato a non avere rotto nulla - domani proverò nella FP3” : Fabio Quartararo è caduto durante le prove libere 1 del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Phillip Island. Il centauro della Yamaha è scivolato sul bagnato e si è infortunato ma non si tratta di nulla di grave come ha ribadito egli stesso ai microfoni di Sky: “Sto più o meno bene, sono fortunato a non avere rotto nulla. Volevo provare a fare la FP2 ma mi hanno detto che non è possibile guidare, domani ...

Matteo Salvini : “Non ho tradito Elisa Isoardi e non è vero che mi ha spaccato uno smartphone” : Elisa Isoardi alle prese con la password del telefono di Matteo Salvini e con la scoperta di qualche altarino. Così aveva raccontato la conduttrice de La Prova del Cuoco a Un Giorno da Pecora su Radio Uno. La Isoardi aveva parlato di una data di nascita per ‘sbloccare’ il telefono. Il leader della Lega ha però smentito tutto sempre a Un Giorno da Pecora: “Su questo cellulare qui la password è complicatissima: ...

Bimbo morto a scuola - la maestra scrive alla mamma di Leonardo : "Non troverò mai più pace" : Il ricordo dell'insegnante di sostegno: "Leo era un angelo, donerei la mia vita pur di riaverlo tra i banchi della prima C"

Formula 1 - Leclerc severo con se stesso : “i miei errori sono importanti per crescere. Hamilton? Non sono vegano - ma…” : Il pilota monegasco ha parlato a margine di un evento organizzato dalla Shell, esprimendo il proprio punto di vista sulla stagione e sulla battaglia ambientale portata avanti da Hamilton Fine settimana importante per la Ferrari in Messico, un circuito su cui il Cavallino non riesce a trionfare dal lontano 1990. Un digiuno lungo e pesante, che Vettel e Leclerc hanno intenzione di interrompere già questa domenica, quando i due piloti in ...

Tagadà - il retroscenone di Aldo Cazzullo : "Cosa succede davvero tra Di Maio e Conte" : Il retroscena di Aldo Cazzullo lo espone a Tagadà, in diretta con Tiziana Panella: "Di Maio e Conte sono ai ferri corti ma sono in tregua per arginare Renzi che su quota 100 ha ragione". Il giornalista del Corriere della Sera, che ha appena pubblicato un romanzo, spiega la sua profezia: "Avevo previ

Sandro veronesi : "Il cancro mi ha insegnato che non sei immune da nulla. Vivere il dolore e l'infelicità è da eroi" : Siamo nel quartiere Trieste, a Roma, il centro della nuova storia in cui Sandro Veronesi - scrittore tra i più amati e letti in Italia e non solo, già vincitore del Premio Strega per Caos Calmo, di due Campiello e di molti altri – ha deciso di ambientare il suo nuovo romanzo, Il colibrì, in libreria per La Nave di Teseo. In quel quartiere “che ha sempre oscillato tra l’eleganza e la decadenza, tra il ...

MotoGP - Andrea Iannone e il limbo Aprilia. Ennesima stagione da comprimario per un talento mai davvero sbocciato : Altra gara, altra delusione per Andrea Iannone. Il pilota di Vasto, infatti, ha concluso anzitempo il suo Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP, finendo amaramente nella sabbia della pista di Motegi. Un ennesimo fine settimana da dimenticare per il portacolori della Aprilia, una moto con la quale il feeling è ancora ben lontano dall’essere stato creato. Un ritornello che, purtroppo per “The Maniac”, si sente da troppo spesso. ...