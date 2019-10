Domenica In | Lucia Bosé | “Dominguin? Si faceva tutte le putt*** ma io non ero gelosa” E

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) “Sile puttane“. Così, 88 anni, parla del suo grande amore, il torero Luis Miguel Dominguin, ospite nel salotto di Mara Venier aIn. “Lui mi ha tradito fin dal primo giorno dopo il matrimonio”. Mara domanda se la cosa la facesse soffrire o arrabbiare e la, capelli tinti di blu e un abito verde smeraldo, risponde sicura: “Macché, non ero gelosa. Lui se le trovava dappertutto, dentro l’armadio, sotto al letto e mi diceva che “doveva farsele””. Nonostante le risate, la Venier le fa notare che al suo posto gli avrebbe dato una pizza in faccia maammette di non rinnegare nulla: “L’ho amato, mi ha dato tutto. Non si può amare di più. Chi non ha la corna?”, ha chiesto la grande attrice che, all’inizio dell’intervista, si è lasciata andare al pianto di commozione per ...

