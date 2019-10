Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un torrente in piena in provincia di

E' Giuseppe Cappello - l'uomo morto per maltempo sulla Noto Rosolini : L’uomo trovato morto sulla Noto Rosolini per maltempo è Giuseppe Cappello di 50 anni, un agente di polizia penitenziaria di Rosolini. Travolto fango

Morto Marco Polillo - addio all’editore “gentiluomo” che amava i gialli e le spy story : Lutto nel mondo dell'editoria: è scomparso a Milano, all'età di 70 anni, Marco Polillo. Consulente editoriale, manager, scrittore, era stato per ben tre volte presidente dell'AIE - Associazione Italiana Editori, che oggi ne ricorda l'impegno: "CI ha lasciati un gentiluomo, un grande presidente".Continua a leggere

Morto a 114 anni l’uomo più vecchio del mondo : Gustav Gerneth aveva appena compiuto gli anni : Gustav Gerneth, nato nel 1905, viveva in un piccolo borgo a ovest di Berlino. Nel 2016 era diventato l’uomo più anziano della Germania e dopo la scomparsa del giapponese Masazo Nonaka aveva conquistato anche il “titolo” di uomo più vecchio del mondo. Non rinunciava mai al suo dolce preferito: il Frankfurter Kranz, fatto quasi completamente di burro.Continua a leggere

Caserta : morto uomo - accoltellato in casa : 20.12 Un anziano è stato trovato morto con ferite d'arma da taglio in un'abitazione di Mondragone, nel Casertano. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Compagnia che stanno indagando per omicidio. Il corpo è stato trasferito all'Istituto di medicina legale dove verrà eseguita l'autopsia.

Giallo in aeroporto - uomo trovato morto con mani e piedi legati : Il ritrovamento è avvenuto nella mattina di domenica 20 ottobre in un parcheggio dell'aeroporto di Linate, a Milano

Morto Bonaiuti - per 18 anni uomo ombra di Berlusconi. Poi il doloroso passaggio con Alfano (citando Edith Piaf) : È Morto a Roma, dopo una lunga malattia. Aveva 79 anni. È stato anche sottosegretario alla presidenza del Consiglio e parlamentare

Cercatore di castagne ritrovato morto. L’uomo era disperso da sabato : Il corpo senza vita di Isidoro Ruggiero, il Cercatore di castagne milanese di 74 anni, è stato ritrovato oggi, domenica 13 ottobre, verso le 9,30 del mattino, in zona Zomeais. L’uomo era scomparso sabato mentre si trovava in compagnia di un amico a Tarcento, in provincia di Udine. I due si erano recati in Friuli per raccogliere castagne. Il cadavere è stato ritrovato grazie alle ricerche del Soccorso Alpino e Speleologico che hanno interessato ...

Giallo a Ferrara - uomo morto in strada. Testimone : “Scaricato da auto” : Scaricato dall’auto e abbandonato sul ciglio della strada. Si sa ancora poco dell’uomo trovato senza vita ieri sera a Ferrara in Corso Primo Maggio. Tratti europei ed età tra i 45 e i 50 anni, l’uomo indossava una tuta e non aveva documenti con sé. Le indagini della Polizia Gli accertamenti della Polizia di Ferrara sono in corso e secondo quanto riferito da un Testimone, l'uomo era in macchina con un'altra persona che avrebbe cercato di ...