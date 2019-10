Tale e Quale Show | anche Flora Canto contro la giuria | il post

Ascolti TV | Social Auditel 18 ottobre 2019 : Tale e Quale Show conquista il trending topic con il vincitore Agostino Penna - L’Isola di Pietro parte bene con più di 3.000 Tweet : Social Auditel 18 ottobre 2019: Tale e Quale Show programma più seguito nel trending topic, L'Isola di Pietro 3 buon riscontro, record Bake Off Italia Il vincitore della nona edizione di Tale e Quale ...

Antonio Mezzancella primo con "Ultimo" al Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show - : Magistrale interpretazione di Antonio Mezzancella al Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show: il suo Ultimo ha conquistato il pubblico e la giuria Francesca Galici Un pianoforte e le luci soffuse hanno accompagnato Antonio Mezzancella nella sua straordinaria interpretazione di Ultimo, che ha permesso all'imitatore di vincere la prima puntata di Tale e Quale Show - Il Torneo dei Campioni. Il programma di Rai Uno è disponibile in ...

'Tale e Quale Show' - Antonio Mezzancella vince con Ultimo : una performance già cult (VIDEO) : Antonio Mezzancella è il vincitore della prima puntata del Torneo dei Campioni. La sua straordinaria imitazione di Ultimo ha...

Ascolti TV | Venerdì 25 ottobre 2019. Il Torneo di Tale e Quale vince con il 20.2% - L’Isola di Pietro cala al 13.7% : L'Isola di Pietro 3 - Francesca Chillemi Su Rai1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato 4.092.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale 5 L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2.788.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.170.000 spettatori pari al 4.7% di share e Criminal Minds 909.000 (4.4%). Su Italia 1 Ghost Rider – Spirito di vendetta ha catturato ...

Tale e Quale Show : Francesco Monte imita Gianluca Grignani con “La mia storia tra le dita” (VIDEO) : Tale e Quale Show puntata 25 ottobre: l’imitazione di Francesco Monte che canta “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani. Ecco il video. Puntata decisiva quella di ieri venerdì 18 ottobre, di Tale e Quale Show, in onda ogni venerdì su Rai 1 con Carlo Conti alla guida. Nella puntata di ieri il meccanismo era diverso, i 12 concorrenti si sono sfidati, è stato decretato il vincitore di puntata, e poi anche il vincitore ...

Tale e Quale Show : Roberta Bonanno imita Beyonce con “Love on Top” (VIDEO) : Tale e Quale Show puntata 25 ottobre: l’imitazione di Roberta Bonanno che canta “Love on Top” di Beyonce. Ecco il video. Puntata decisiva quella di ieri venerdì 18 ottobre, di Tale e Quale Show, in onda ogni venerdì su Rai 1 con Carlo Conti alla guida. Nella puntata di ieri il meccanismo era diverso, i 12 concorrenti si sono sfidati, è stato decretato il vincitore di puntata, e poi anche il vincitore dell’edizione 2019 ...

Tale e Quale Show il vincitore della puntata del 25 ottobre (VIDEO) : Tale e Quale Show il vincitore della puntata del 25 ottobre è Antonio Mezzancella che canta “I tuoi particolari” di Ultimo. Ecco il video. La gara di Tale e Quale Show da questa settimana era diversa, dopo aver decretato il vincitore dell’edizione 201 (leggi qui), adesso per tre puntate andrà in onda un torneo de Campioni. Il cast è composto dai sei migliori concorrenti della nuova edizione, e altri sei dell’edizione 2018. Il varietà ...

