Improta | “Napoli | contro la SPAL vietato perdere Vorrei dare un consiglio ad Ancelotti…”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 26 ottobre 2019) A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianni, team manager della Juve Stabia, per parlare dei suo trascorsi nel Napoli e della partita che la squadra azzurra giocherà domani a Ferrarala. Questo quanto detto da: ” A Genova fui l’artefice della permanenza della Samp in Serie A, giocammoil Vicenza e iniziai dalla panchina. Poi entrai nel secondo tempo e feci un assist oltre a segnare. A punti eravamo destinati a retrocedere, ma ci fu il caso degli orologi, quindi fu penalizzato il Foggia, e con quella vittoria superammo il Genoa di un punto e rimanemmo in Serie A. Al Napoli sbagliai solo un rigore colpendo il palo, nessun portiere me ne parò mai uno. Ci stavamo giocando lo Scudetto e andammo a giocare a San Siro. L’Inter era avanti di un punto, nel primo tempo andammo in ...

FANAZZURRO : Malfitano come Fedele, come Iannicelli, come Improta, come Marolda, come Di Marzio, come Criscitiello, come Giovann… - natonel52 : Ogniqualvolta sento Improta parlare del Napoli mi sale forte la rabbia perché ne parla con disprezzo e livore. Ho s… - maxmassi969 : RT @RaffoSarnataro: Chiariello che dice che il Napoli non ha giocato bene, Improta e Bruscolotti palesemente in lutto. Che brutta fine, Can… -