Sicilia | al via 2° corso di formazione politica di DiventeràBellissima

Maltempo Sicilia : circolazione ferroviaria sospesa su alcune linee : Le Ferrovie dello Stato rende noto che in base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile per le abbondanti piogge che stanno interessando la Sicilia, dalle 5 di oggi e fino alla normalizzazione delle condizioni meteo, è sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicatti’, Canicatti’-Caltanissetta e Agrigento-Canicatti’. Inoltre, a causa dei danni dovuti al Maltempo, la ...

Nautica : a Palermo al via Seacily - Sicilia in testa per ricettività : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - Seimila dipendenti, tra impiegati diretti e il grande circuito dell’indotto, 140 approdi turistici e un fatturato medio complessivo che sfiora il tetto dei 50 milioni. Sono alcuni numeri del settore della Nautica in Sicilia su cui oggi si accendono i riflettori di 'Sea

Vitalizi - il taglio light della Sicilia : avviato l’iter per diminuirli del 9%. M5s : “Così è una farsa” : E alla fine anche la Sicilia taglierà i Vitalizi dei suoi consiglieri regionali. Ma si tratterà di un taglio light: il 9% dell’assegno. Lo prevede il disegno di legge incardinato alla commissione speciale sulla riduzione dei Vitalizi dell’Assemblea regionale Siciliana. Il testo base è quello del Consiglio di presidenza. Entro il 31 ottobre dovranno essere presentati gli emendamenti, la commissione poi, che comincerà l’esame il 5 novembre, ...

Viaggio nella Sicilia del Gattopardo : nuovo successo per Alberto Angela e “Ulisse - Il piacere della scoperta” : Sono stati 3 milioni e 558mila i telespettatori che nella prima serata di ieri, sabato 19 ottobre, hanno scelto, su Rai1, l’informazione storico-scientifica di Alberto Angela e del suo “Ulisse, Il piacere della scoperta‘: la quarta puntata della nuova stagione ha ottenuto uno share del 18,5%. Alberto Angela ha presentato una nuova puntata dedicata alla Sicilia del Gattopardo, un Viaggio nei luoghi evocati dal romanzo di ...

Equitazione : torna in Sicilia la Coppa degli Assi - domani il via ad Ambelia : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - torna in Sicilia, dopo otto anni di assenza, la 34esima edizione della Coppa degli Assi, il concorso equestre internazionale di salto a ostacoli. Palcoscenico della competizione sarà l’impianto della Tenuta di Ambelia (Catania) dove domani, venerdì 18 ottobre, si aprir

FI : in Sicilia nuova squadra per Miccichè - ‘Rinnoviamo come chiesto da Berlusconi’ : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Una nuova squadra di Forza Italia affiancherà il coordinatore Gianfranco Miccichè in vista delle prossime elezioni amministrative in Sicilia. Ad annunciare i componenti del nuovo ufficio politico è lo stesso commissario regionale azzurro: “due padri nobili di Forza Italia in Sicilia, Renato Schifani e Stefania Prestigiacomo, gli assessori regionali Bernardette Grasso e Marco Falcone, il capogruppo ...

Sicilia : prenotazioni visite - al via il percorso Sovracup : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) – Ha preso il via il percorso che porterà alla realizzazione del Sovracup integrato, il sistema centralizzato di condivisione e prenotazione dell’offerta delle prestazioni sanitarie che punta a supera gli attuali limiti territoriali attraverso la cooperazione tra i Centri unici di prenotazione provinciali. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati perfezionati i contratti tra la Regione Siciliana e il ...

Sicilia : prenotazioni visite - al via il percorso Sovracup (2) : (AdnKronos) – Tra le novità più significative introdotte dal Sovracup c’è l’interfaccia web: un portale che permetterà a tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle prestazioni (dagli operatori Cup locali ai medici di Medicina generale, dai farmacisti e ovviamente al cittadino stesso) di effettuare e gestire una prenotazione provvedendo anche al pagamento del ticket tramite PagoPa. Il cittadino, in pratica, ...