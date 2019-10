Scuola | dopo i rilievi del Quirinale verso la modifica del Salvaprecari bis

Muore a Scuola dopo pranzo : aveva 8 anni : 19.31 Un malore a soli 8 anni ed è morta in meno di 24 ore. Non ce l'ha fatta la bambina che ieri si è sentita male a scuola, a Monterotondo (Roma): è deceduta nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell Policlinico Gemelli. Ancora ignote le cause del decesso. E' successo dopo che i bambini, delle elementari, stavano tornando in classe dopo aver mangiato. Erano nel corridoio quando la piccola ha cominciato ad avere problemi respiratori. ...

Monterotondo - bambina muore dopo essersi sentita male a Scuola : Si è sentita male ieri pomeriggio nella sua scuola di Monterotondo, stamattina è morta al Policlinico Gemelli di Roma. La bambina aveva 8 anni, è stata ricoverata ieri dopo il malore avuto in classe verso le 14. Sul corpo della bimba è stata disposta l'autopsia dalla procura di Tivoli. Sono in corso indagini da parte della Polizia Locale di Monterotondo.

Il dolore dei familiari di Leo - morto dopo la caduta dalle scale a Scuola : "Vogliamo sapere perché" : Chiedono giustizia, una risposta. Capire come sia potuto accadere. I familiari del piccolo Leo - che a dicembre avrebbe compiuto sei anni ed è morto dopo essere caduto dalle scale della scuola - vogliono che si vada in fondo alla vicenda. “Era stato affidato alla scuola, e la scuola dovrebbe essere il posto più sicuro dove lasciare un bambino”, aveva dichiarato la madre al Corriere, quando ancora si ...

Escluso dalla gita perché non andava bene a Scuola : 12 anni dopo fa causa da 400mila euro : Escluso dalla gita scolastica a Amsterdam a causa del rendimento scadente, ex studente a distanza di dodici anni porta in tribunale il liceo “Città di Piero della Francesca” di Sansepolcro (Arezzo) e chiede 400 mila euro di risarcimento danni. E questo perché quel trauma, a suo dire, oltre a farlo sentire discriminato, fu alla base delle successive vicissitudini e dei contrasti con l’istituto sfociati ...

Melissa muore a 16 anni dopo un malore Scuola : il dramma sotto gli occhi dei compagni : Tragedia e choc in una scuola di Salerno questa mattina: una ragazza di 16 anni, Melissa La Rocca, studentessa di terza, è morta in classe all’Istituto ‘Genovesi-Da Vinci’. La sedicenne era in classe quando è stata colta da malore: secondo una prima ricostruzione, sarebbe svenuta quando era alla lavagna, e nel cadere avrebbe sbattuto la testa contro la cattedra. Un dramma avvenuto sotto gli occhi scioccati dei compagni di ...

Ragusa dopo il servizio Scuolabus anche la mensa scolastica : Ragusa dopo il servizio scuolabus anche la mensa scolastica sotto attacco dei consiglieri 5 stelle. Richiesta una conferenza dei servizi

Concorso in arrivo per 50mila precari della Scuola : test di ingresso ed esame dopo il primo anno : Un Concorso riservato per dare una prima risposta al fenomeno del precariato nella scuola. È quasi pronto il decreto legge che porterà all’indizione di un Concorso per 50mila docenti, il cui bando è atteso per novembre. Il provvedimento, si legge su Italia Oggi, sarà presentato al prossimo Consiglio dei ministri. Ma cosa prevede? Innanzitutto potranno accedervi solo i precari che hanno almeno 36 mesi di servizio ...