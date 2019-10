Sanità | gli interessi interni contano più dei vantaggi collettivi Ecco la mia proposta

Truffa Sanità - “anziani lasciati a 32 gradi” e “10 minori sottopeso” : così Blasoni tagliava i costi sulle sue residenze. Poi diceva : “Io sono Dio” : “Io sono l’imperatore…perché io sono Dio…io sono il capo”. Intercettato nella sala riunioni della sede del Gruppo Sereni Orizzonti il 15 aprile scorso, Massimo Blasoni si rivolge così ai suoi più stretti collaboratori durante una delle consuete riunioni settimanali in cui vengono prese “le più importanti decisioni in merito alle strategie da adottare per coprire le false rendicontazioni“, come scrive il ...

Truffa nella Sanità - 10 milioni sequestrati e 8 arrestati : tra loro Massimo Blasoni - imprenditore ed ex consigliere di Forza Italia : Una Truffa nella sanità ai danni dei bilanci delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. Otto arresti, perquisizioni e sequestri per un totale di dieci milioni di euro sono stati eseguiti dalla Fiamme gialle di Udine. Tra gli arrestati anche l’imprenditore friulano Massimo Blasoni, fondatore e guida di Sereni Orizzonti, la società che negli anni è diventata la prima azienda Italiana per ...

Lombardia : commissione Sanità Consiglio Regione visita comunità Promozione umana (2) : (Adnkronos) - Di emergenza e di precocità nell’uso di droghe pesanti ha parlato Simone Feder, coordinatore dell’area giovani e dipendenza della Casa del giovane di Pavia. “Occorre superare il modello di comunità solo terapeutica, divisa tra educativa e psichiatrica – ha detto – per aggredire il prob

Lombardia : commissione Sanità Consiglio Regione visita comunità Promozione umana : Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Oltre l’80% di utenti porta a termine con successo il programma terapeutico unico, grazie a più di 82mila prestazioni, di cui circa 46mila incontri di gruppo e oltre 9mila interventi educativi. Questi i dati che supportano le attività messe in campo dalle 11 strutture d

Ministero della Salute - concorso per dirigenti sanitari aperto anche agli specializzandi : Ultime novità sui concorsi pubblici: tra le tante selezioni ministeriali, riportiamo la riapertura e modifica dei bando di concorso per 40 posti come dirigente sanitario medico in disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica e 12 posti come dirigente sanitario veterinario, in disciplina di sanità animale. Originariamente le selezioni erano state indette lo scorso settembre (con pubblicazioni dei bandi nel n.77 del 27 settembre 2019 ...

Manovra - vietato ammalarsi : farmaci - esami e visite mediche - saltano gli sgravi sulla Sanità : Il principio, sulla carta, non fa una grinza. Chi guadagna di più può permettersi di pagare di tasca sua i servizi pubblici, sia quelli forniti direttamente dallo Stato sia quelli affidati ai privati. Da quelli per l' istruzione dei figli a quelli sanitari, dagli asili nido fino alle commemorazioni

Veneto - il re della Sanità Mantoan nominato presidente Aifa : consiglieri chiedono chiarezza sull’incidente mortale con la sua auto blu : Pochi giorni fa la “grana” di un’interrogazione in consiglio regionale, a causa di un incidente stradale causato dall’auto blu su cui era a bordo e per il sospetto di una tolleranza disciplinare da parte della Regione. Adesso Domenico Mantoan, l’uomo più potente della sanità in Veneto, un settore che amministra quasi 10 miliardi di euro all’anno, finisce invece sugli scudi. Sarà, infatti, il nuovo presidente ...

Foggia - arrestato consigliere regionale Napoleone Cera/ Sanità - indagato Emiliano : Scandalo Sanità in Puglia: a Foggia arrestati Angelo e Napoleone Cera, ex Udc e consigliere regionale, per concussione in appalti. indagato anche Emiliano

Concussione su appalti della Sanità a Foggia - arrestato consigliere regionale Cera e suo padre (ex deputato Udc) : L'ex parlamentare dell'Udc Angelo e il figlio Napoleone, consigliere regionale dei Popolari, sono agli arresti domiciliari. Dalla stessa inchiesta è nata l'indagine che ha coinvolto il governatore Emiliano

Sanità - Speranza : “Dal 1 settembre 2020 nessuno pagherà più il superticket. È elemento di discriminazione e disuguaglianza” : “Nella manovra c’è la previsione dell’abolizione del superticket dal primo settembre. Sono già in bilancio le risorse necessarie a coprire il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2020, nonché le poste per le annualità successive. Possiamo dire che dal 1 settembre” prossimo “il superticket non sarà mai più pagato da nessuno nel nostro paese”. A confermarlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, ...

Organizzazione Sanità iblea - il Consiglio di Scicli tenuto all'oscuro : I sindaci dei comuni del Libero Consorzio di Ragusa hanno detto sì al documento di programmazione della sanità, ma il Consiglio di Scicli non sa nulla

Cagliari - il crac dell’impero sardo della Sanità di Scanu : dalla società svuotata in 7 giorni alla “eccessiva tolleranza” delle banche : Un maxi-buco di 60 milioni di euro attorno ai giri d’affari di diverse società, usate come vasi comunicanti per coprire le falle di una gestione disinvolta, sotto l’occhio tollerante delle banche. Un susseguirsi vorticoso di passaggi da un contenitore all’altro, con cessione di rami d’azienda e trasferimenti finanziari milionari in una sorta di gioco delle tre carte che alla fine lasciava a mani vuote i creditori delle società ormai decotte, ...

Sanità : il Giglio di Cefalù diventa digitale - primo passo addio a cartella clinica (2) : (AdnKronos) - Il cittadino avrà accesso a tutti i referti e alle prenotazioni. Anche su questo punto un vero cambio di passo. Sarà possibile prenotare online, tramite un'app, inserita nel progetto, la prestazione specialistica scegliendo giorno ed orario. Le agende delle prenotazioni diventeranno tu

Sanità : il Giglio di Cefalù diventa digitale - primo passo addio a cartella clinica : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - Sarà l'addio alla vecchia cartella clinica il primo passo verso la completa digitalizzazione della Fondazione Istituto Giglio di Cefalù. Il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Ebit srl di Genova ha avuto affidato l'appalto per la digitalizzazione dell’Istitu