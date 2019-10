Nunzia De Girolamo | arriva una proposta dalla Rai | ecco dove la vedremo con Massimiliano

Vita in diretta - Nunzia De Girolamo : “Selvaggia Lucarelli è malvagia!” : Nunzia De Girolamo parla di Selvaggia Lucarelli a La Vita in diretta: “Esiste perché è malvagia!” Ospite della puntata di oggi de La Vita in diretta è stata Nunzia De Girolamo, che ha parlato della sua famiglia, della sua carriera, dell’addio alla politica e della sua nuova Vita. Intervistata da Alberto Matano, Nunzia è tornata a parlare dell’esperienza a Ballando con le stelle e di Selvaggia Lucarelli con la quale ha ...

Nunzia De Girolamo annuncia : "Chiusa per sempre la carriera politica" - il sospetto : A Quelli che il calcio, Luca Bizzarri fa firmare a Nunzia De Girolamo un nuovo "contratto con gli italiani" di berlusconiana memoria. Nunzia dichiara "ufficialmente e irrevocabilmente" chiusa la sua carriera politica, per darsi integralmente allo spettacolo. Sarà vero oppure si tratta di uno sketch?

Non è l'Arena - Nunzia De Girolamo : "Pamela Prati perché ti sei innamorata di un'idea?". "Sono una cretina" : "Io ho molti dubbi su questa vicenda, ma da donna mi chiedo soprattutto come sia possibile che una persona come lei, anche di spettacolo, si sia innamorata di un'idea. Si sia innamorata di un fantasma?". Nunzia De Girolamo, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, su La7, si scontra con Pamela Pra

Giletti - Non è L’Arena : Selvaggia lavorerà con Nunzia De Girolamo : Massimo Giletti su Non è L’Arena: “Avremo sia Selvaggia Lucarelli che Nunzia De Girolamo” Si è raccontato con un’intervista pubblicata sulle pagine del nuovo numero del settimanale DiPiùTv Massimo Giletti, pronto per la nuova edizione di Non è L’Arena, su La7. E nell’intervista in questione il conduttore ha svelato proprio alcune anticipazioni su Non è L’Arena 2019/2020, confermando la voce circolata in ...

Nunzia De Girolamo star al Colle. “Mio Boccia? Mio marito farà bene : Tra i vari parenti dei neoministri arrivati al Quirinale per il giuramento, c'era anche Nunzia De Girolamo, moglie di quello per gli Affari regionali, Francesco Boccia. De Girolamo, ex deputata di centrodestra, che aveva vissuto in prima persona questa esperienza giurando da ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il 28 aprile 2013, era al Colle da accompagnatrice, ma ha catturato le attenzioni dei fotografi presentandosi in ...