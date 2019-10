Nestlé e Danone sul banco degli imputati | “I loro prodotti contengono derivati di

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Allerta europea legata a dei prodotto: l’allarme viene lanciato dalla Foodwatch Germania, Ong che si batte per garantire la sicurezza alimentare al consumatore, che ha denunciato la presenza didi idrocarburi nella formula del latte per neonati commercializzato in Francia dae chiede ilrichiamo. “I test di laboratorio condotti per Foodwatch rivelano la presenza di oli minerali dannosi per la salute neilattiero-caseari in polvere venduti in Francia da“, ha affermato giovedì l’organizzazione di protezione dei consumatori. Da parte sua,ha risposto in una dichiarazione che i “controlli effettuati non rivelano alcuna traccia rilevabile di oli minerali aromatici” riferendosi al latte materno citato da Foodwatch. “Nelle nostre formule non utilizziamo composti di olio ...

SaluteLab : ? Sostanze pericolose nel latte in polvere per neonati: Ong denuncia Nestlé e Danone. I dettagli. LEGGI ??… - GiornaledPuglia : Sostanze pericolose nel latte in polvere per neonati? Foodwatch contro Nestlé e Danone - NotizieOra : Nestlé e Danone denunciate per sostanze pericolose nel latte in polvere per neonati -