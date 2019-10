Massimiliano Gallo e la fidanzata Shalana Santana ' È un uomo e attore fantastico!'

Storie Italiane - Massimiliano Gallo : “Imma Tataranni? Dati incredibili” : Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. Massimiliano Gallo a Storie Italiane: “Ascolti incredibili!” E’ stato Massimiliano Gallo uno degli ospiti di Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 17 ottobre 2019. Intervistato dalla padrona di casa nel programma mattutino di Rai1, l’attore che nella fiction interpreta Piero De Ruggeri, marito di Imma Tataranni, ha commentato con la conduttrice gli ascolti ...

Imma Tataranni - Massimiliano Gallo confessa : “È un problema” : Imma Tataranni: l’attore di Pietro fa una rivelazione su Vanessa Scalera Pietro De Ruggeri è l’affettuoso marito di Vanessa Scalera in Imma Tataranni, un personaggio originale e inconsueto, interpretato in modo impeccabile da Massimiliano Gallo. L’attore partenopeo sulle pagine di Vero Tv ha parlato della fiction di Rai1, del suo personaggio e della collega Vanessa Scalera. Proprio sulla scelta di assegnare il ruolo della ...

Massimiliano Gallo e la fidanzata Shalana Santana oggi : “Non è stato facile” : Massimiliano Gallo fidanzato con Shalana Santana, la coppia oggi al settimo cielo dopo le prime difficoltà Massimiliano Gallo è fidanzato con Shalana Santana e condividono anche la passione per la recitazione, entrambi infatti sono attori. Lui al momento è il protagonista maschile di Imma Tataranni Sostituto Procuratore, lei invece sarà presto in onda con una […] L'articolo Massimiliano Gallo e la fidanzata Shalana Santana oggi: “Non ...

Massimiliano Gallo a Blogo : "Imma Tataranni e il suo messaggio moderno per combattere il maschilismo odierno" (VIDEO) : "Spero che questa serie abbia lo stesso successo di grandi serie partite da grandi libri come Montalbano di Camilleri e I bastardi di Pizzofalcone di De Giovanni". Ad esprimere l'auspicio, ai microfoni di Blogo, è Massimiliano Gallo, che nella nuova serie di Rai1 dal titolo Imma Tataranni, in onda a partire da domenica 22 settembre 2019, interpreta Pietro De Ruggeri, ossia il marito della protagonista.Rispetto a Imma Tataranni, "un personaggio ...

Imma Tataranni - le anticipazioni di Massimiliano Gallo : “Mia madre la odia” : anticipazioni Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, l’attore Massimiliano Gallo ospite a La vita in diretta Massimiliano Gallo è nel cast di Imma Tataranni, la nuova fiction di Rai 1 in partenza domenica 22 settembre. Oggi l’attore era nel salottino de La vita in diretta, nella prima parte del programma pomeridiano, e ha dato delle anticipazioni […] L'articolo Imma Tataranni, le anticipazioni di Massimiliano Gallo: ...