Maltempo Sicilia | smottamenti e fango su alcune strade nell’Agrigentino | chiusure e disagi

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo allarme ROSSO per la Sicilia : anche Sabato 26 scuole chiuse e forte Maltempo : Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia e la protezione civile lancia un nuovo pesante avviso di allarme per le prossime ore. anche domani, Sabato 26 Ottobre, per la Sicilia è stata emanata l’Allerta rossa, che si riferisce in modo particolare alle province di Catania, Enna e a una gran parte del territorio messinese (vedi mappe a corredo dell’articolo). Alla luce di un’Allerta così pesante, ...

Allerta Meteo - forte Maltempo in Sicilia : ipotesi scuole chiuse anche Sabato 26 Ottobre : Oggi le scuole sono chiuse in molti importanti Comuni della Sicilia come Catania, Messina, Ragusa, Modica, Agrigento, Enna, Paternò, Barcellona Pozzo di Gotto, Canicattì e centinaia di centri minori (qui l’elenco completo) a causa dell’Allerta Meteo lanciata ieri dalla protezione civile che aveva diramato l’allarme rosso (il più alto previsto dal nostro sistema di Allertamento). Il maltempo è effettivamente arrivato, e ha già ...

Maltempo - allerta rossa in Sicilia : scuole chiuse in cinque province. Caos treni : allerta meteo rossa in Sicilia orientale, gialla in Sicilia occidentale: il Maltempo mette in ginocchio l'isola, con i sindaci di ben cinque province che hanno ordinato la chiusura delle...

Forte Maltempo in Sicilia : treni sospesi e disagi : Una Forte ondata di maltempo come previsto si sta abbattendo sulla Sicilia. Il vasto temporale (sistema v-shaped) di cui vi abbiamo parlato ieri sera, che aveva colpito il trapanese con tanti danni,...

Treni fermi in Sicilia per il Maltempo : Treni fermi in Sicilia per il maltempo. Programmato un servizio sostitutivo con bus ad Agrigento, Castelvetrano, Catania, Messina, Palermo e Siracusa

Maltempo in Sicilia : un disperso e scuole chiuse : Allerta meteo rossa oggi, venerdì 25 ottobre, nella Sicilia orientale e gialla in quella occidentale. In via precuazionale sono state sospese le attività didattiche in diverse località: Catania, Siracusa, Noto, Modica, Acicastello, Viagrande, Bronte, Acicatena, Palazzolo Acreide, Gela, Milazzo, Eolie, Canicattì, Palma di Montechiaro, Naro, Enna, Leonforte e Troina. L'ondata di Maltempo dovrebbe intensificarsi nelle prossime ore: sono previsti ...

Maltempo in Sicilia : Fonte foto: TwitterMaltempo in Sicilia 1Sezione: Cronache Tag: Maltempo Luca Sablone Allerta rossa in Sicilia: scuole chiuse in via precauzionale. Un anziano di 80 anni è disperso dopo essere probabilmente caduto nel fiume Salso: non si hanno più sue notizie da quel momento Allerta rossa in Sicilia: scuole chiuse in via precauzionale. Un ...

Maltempo - allerta meteo in Sicilia : disperso un 80enne nell’agrigentino - forse è scivolato dentro a un fiume. Scuole chiuse in 5 Province : Un 80enne è disperso da giovedì notte, probabilmente dopo essere scivolato nella tarda serata di ieri nel fiume Salso, a Licata, in provincia di Agrigento, a causa del Maltempo che ha colpito la Sicilia. A dare l’allarme è stata una persona che, percorrendo a piedi il ponte Federico II, ha notato delle ciabatte che galleggiavano in acqua. Sul posto sono arrivati i familiari dell’ottantenne, che già lo cercavano e hanno riconosciuto le ciabatte. ...

Sicilia - violenta ondata di Maltempo : scuole chiuse e treni fermi - un disperso a Licata : A segnalarla è stato la protezione civile in un nuovo avviso di avverse condizioni meteo. Previsti fenomeni di forte intensità. Un disperso a Licata: si tratta di un 80enne, finito nel fiume Salso nella serata di ieri, secondo il racconto di alcuni testimoni.Continua a leggere

Allerta Meteo - situazione critica al Sud : Maltempo estremo - enorme ciclone provoca alluvioni in Sicilia : situazione critica per il maltempo in Sicilia: il sistema temporalesco di tipo “V-Shaped”, tra i più pericolosi in assoluto per la sua conformazione a multi-cella, ha attraversato tutta l’isola nella notte portandosi dal trapanese e dall’agrigentino, bersagliati dai nubifragi ieri sera, ai settori orientali dell’isola. Così mentre su Trapani e anche Agrigento, è tornato a splendere il sole, sta diluviando su tutta ...

Maltempo in Sicilia - disperso a Licata : 08.40 C'è un disperso a Licata, nell'Agrigentino, per il Maltempo. Si tratta di un ottantenne che sarebbe scivolato nel fiume Salso. In corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco. In Sicilia è stata diffusa l'allerta rossa nella zona sud-orientale e gialla in quella occidentale. Scuole chiuse in 5 province. Nubifragi e allagamenti sono segnalati in varie parti, dal trapanese al nisseno. Sospesa la circolazione ferroviaria in varie tratte ...

Maltempo : Rfi - 'in Sicilia circolazione sospesa su alcune linee ferroviarie' : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - In base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile per le abbondanti piogge che stanno interessando la Sicilia, dalle 5 di oggi "e fino alla normalizzazione delle condizioni meteo, la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-G

Sicilia - violenta ondata di Maltempo : un disperso a Licata - è caduto nel fiume Salso : Si tratta di un 80enne, finito nel fiume Salso nella serata di ieri, secondo il racconto di alcuni testimoni: scattate le ricerche dei sommozzatori dei Vigili del fuoco, coadiuvati dal Nucleo speleologico.Continua a leggere

Maltempo in Sicilia - un uomo disperso a Licata : Un uomo disperso a Licata per il Maltempo. Da ieri sera non si hanno notizie di un uomo che secondo alcuni testimoni sarebbe scivolato nel fiume Salso