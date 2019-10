Conte dribbla la Juve | “Pensiamo solo a noi e al Parma” E un po’ al mercato…

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Non dice mai. E il dribbling sulla rivalità coi bianconeri e relative punzecchiature di Agnelli è secco. Antoniova in conferenza stampa concentrato sul Parma, ma lanciando un sassolino nello stagno del mercato. Per il tecnico dell’Inter potrebbe servire un innesto in attacco: “Politano ha caratteristiche non proprio da prima punta, ma può giocare da seconda. Io alle punte chiedo determinati movimenti. La perdita di Sanchez è stata notevole. Così siamo stati “costretti” a sdoganare Esposito. Speriamo che Alexis torni presto, col mercato bisogna agire in sinergia con società” La“Dobbiamo pensare a noi stessi. Abbiamo iniziato un nuovo percorso e sappiamo di essere vicini. Ci dà soddisfazione ma dobbiamo continuare.dando il massimo possiamo prenderci i 3 punti. Ci vuole tempo per far crescere tanti ragazzi. Siamo sulla ...

