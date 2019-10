Calabria | scossa di terremoto all' alba | Non ci sono danni

Terremoto Calabria : scossa avvertita anche sul Pollino - colpito da un forte sisma nel 2012 : Il Terremoto magnitudo Mw 4.4 localizzato nel Tirreno Meridionale alle 06:31:38, ad una profondità di 11 km, è stato avvertito distintamente anche nella zona del Pollino. Nella zona non si sono registrati danni ma la memoria degli abitanti è tornata alla scossa magnitudo 5.2 che colpì Mormanno il 26 ottobre del 2012 provocando ingenti danni a infrastrutture e case, e danneggiando anche l’ospedale civile. L'articolo Terremoto Calabria: ...

Forte scossa di terremoto al largo della Calabria - paura a Rende e Cosenza [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 4.4 si è verificato nel Tirreno Meridionale alle 06:31:38, ad una profondità di 11 km. L’evento – avvertito dalla popolazione di Rende, Cosenza, Vibo Valentia, Luzzi, Montalto Uffugo, Lamezia Terme, Santa Maria del Cedro, Paola, Amantea, Bisignano – è stato localizzato al largo della Calabria (Cosenza) dalla Sala Sismica INGV-Roma. Molte persone si sono precipitate in strada, soprattutto a Cosenza e ...

Scossa di terremoto avvertita in Calabria - epicentro al largo di Crotone [LIVE] : E’ stata avvertita alle 13:54 una Scossa di terremoto nella provincia di Crotone. Numerose le segnalazioni dai residenti. Si è trattato di un sisma magnitudo ML 3.7 rilevato sulla Costa Ionica Crotonese (Crotone) ad una profondità di 9 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto avvertita in Calabria, epicentro al largo di Crotone ...

Terremoto Calabria - grande paura tra Catanzaro e Lamezia Terme : scossa del 5° grado Mercalli - treni bloccati per verifiche sui binari : Il Terremoto di magnitudo 4.0 che stamattina alle 08:11 ha colpito la Calabria centrale, con epicentro a Caraffa di Catanzaro, ha avuto un risentimento sismico del 5° grado Mercalli nelle aree più prossime all’epicentro. Il 5° grado della scala Mercalli si traduce in un “Terremoto piuttosto forte”, quindi “avvertito anche da persone addormentate” e con “caduta di oggetti”. Effettivamente la scossa ha ...