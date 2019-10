Alberto Matano fa un annuncio sbagliato a La vita in diretta

Raffaella Carrà attacca La vita in diretta di Alberto Matano e Lorella Cuccarini : Raffaella Carrà critica La vita in diretta con Alberto Matano e Lorella Cuccarini Durante la conferenza stampa di A raccontare comincia tu, il programma che tornerà a condurre su Rai 3 da giovedì 24 ottobre, Raffaella Carrà si è scagliata contro La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La conduttrice non approva […] L'articolo Raffaella Carrà attacca La vita in diretta di Alberto Matano e Lorella Cuccarini proviene da ...

Alberto Matano prima de La vita in diretta : “Qui c’è un casino!” : La vita in diretta, Alberto Matano: “C’è un casino bestiale” Oggi c’è un po’ di confusione nel dietro le quinte della vita in diretta come testimoniato sui social da Alberto Matano. Difatti quest’ultimo è entrato dapprima nel camerino di Lorella Cuccarini e successivamente nel suo, dove sono state sorprese le varie truccatrici e costumiste impegnate a parlare. E probabilmente avranno alzato un po’ troppo ...

Lorella Cuccarini su Alberto Matano : “Non ci mettiamo mai d’accordo…” : La vita in diretta, gag di Lorella Cuccarini con Alberto Matano: “Non ci mettiamo d’accordo!” Anche la puntata de La vita in diretta di oggi, venerdì 18 ottobre 2019, si è aperta con una divertente gag dei due padroni di casa, Alberto Matano e Lorella Cuccarini, che ormai ogni giorno danno il via al programma con siparietti allegri, prima di iniziare a trattare temi molto seri. Non a caso nei primissimi minuti della diretta ...

“L’ho fatto per amore”. Sandra Milo in lacrime a ‘La Vita in Diretta’ - Alberto Matano si commuove : Sandra Milo torna in tv. La popolare attrice è stata ospite de ‘La Vita in Diretta’. Nei mesi scorsi aveva fatto parlare di sé per le sue dichiarazioni sulla sua condizione economica e sugli ultimi anni vissuti tra mille difficoltà. Sandra Milo, attrice tra le più amate in Italia si era lasciata andare a un pianto liberatori e così è successo ance nell’ultima puntata di ‘La Vita in Diretta’. Alberto Matano ha avuto il piacere di ospitare Sandra ...

“Vergogna”. Bufera su ‘La Vita in diretta’ : Alberto Matano finisce alla strette : Ascoltatori arrabbiati e conduttori alle strette. Succede nell’ultima punta di ‘La Vita in diretta’, il programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. È bastato poco per creare un pandemonio che in rete è andato avanti per diverse ore. Tutto è partito dalla storia di Queralt Badalamenti una giovane attrice che ha ricevuto dei complimenti sulle sue gambe mentre viaggiava a bordo di un mezzo pubblico. Gli apprezzamenti non le sono ...

Alberto Matano balla con la De Girolamo - Cuccarini ‘gelosa’ : “Con me fa storie” : Lorella Cuccarini ‘gelosa’ di Alberto Matano. Lui balla con la De Girolamo ma la conduttrice sbotta La puntata de La Vita in Diretta del 15 ottobre è finita con un siparietto a dir poco esilarante. Come sempre, l’appuntamento con il contenitore pomeridiano di Rai Uno è terminato con la classica intervista al super ospite che, […] L'articolo Alberto Matano balla con la De Girolamo, Cuccarini ‘gelosa’: ...

Alberto Matano e Lorella Cuccarini emozionati : “E’ un nuovo inizio” : La vita in diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano emozionati: “Oggi nuovo inizio” Cambio d’orario per La vita in diretta dalla puntata di oggi, lunedì 14 ottobre 2019: visto il ritorno, a metà pomeriggio, della soap Il paradiso delle signore, Alberto Matano e Lorella Cuccarini non vanno più in onda già dalle 16.00, con l’anteprima de La vita in diretta, come hanno fatto per poco più di un mese, bensì dalle 16.50 in ...

Alberto Matano a TvTalk a brutto muso contro Bernardini : "La mia credibilità non si discute" : Un Alberto Matano scatenato, quello che si è presentato in veste di ospite a TvTalk. Passato dal Tg1 alla conduzione de La vita in diretta con Lorella Cuccarini, Matano viene stuzzicato proprio su questa sua nuova avventura. Massimo Bernardini, conduttore di TvTalk, gli ha infatti chiesto: "Tieni an

Alberto Matano - la provocazione : “Perdi credibilità da giornalista” - lui replica così : Alberto Matano ospite a Tv Talk, la provocazione sul suo mestiere di giornalista: ecco cosa è successo Il pubblico sta scoprendo un Alberto Matano a La vita in diretta divertente e disposto a mettersi in gioco. La veste di conduttore, seppure di un programma che affronta anche la cronaca nera, è diversa da quella del […] L'articolo Alberto Matano, la provocazione: “Perdi credibilità da giornalista”, lui replica così proviene da ...

“L’ho amato…”. Lorella Cuccarini si apre e confessa : parla di Alberto Matano : La nuova stagione de ‘La vita in diretta’ è iniziata come meglio non avrebbe potuto. Ascolti in salita dopo l’iniziale scetticismo e una coppia che sembra funzionare a dovere. Lorella Cuccarini e Alberto Matano stanno infatti dimostrando di essere il vero motore della trasmissione. Il loro feeling è sotto gli occhi di tutti, come l’idea che l’esuberanza della ballerina sia compensata dallo stile british e mai sopra la righe di Matano. Nei giorni ...

Sandra Milo : gli elogi ad Alberto Matano e le parole per Virginia Raffaele : Sandra Milo a La Vita in Diretta: tra carriera, amore, elogi ad Alberto Matano e dichiarazioni su Virginia Raffaele Un’intervista a dir poco spumeggiante, quella fatta oggi da Alberto Matano a Sandra Milo durante il finale de La Vita in Diretta. Il conduttore ha ripercorso con la diva di Tunisi la sua carriera, fatta di […] L'articolo Sandra Milo: gli elogi ad Alberto Matano e le parole per Virginia Raffaele proviene da Gossip e Tv.

Alberto Matano balla il valzer con Milena Vukotic : Cuccarini divertita : Alberto Matano e Milena Vukotic ballano il valzer a La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini reagisce divertita Un bel siparietto quello che ha visto protagonista Alberto Matano in coppia con l’attrice ed ex concorrente di ballando con le Stella, Milena Vukotic. La protagonista di Un Medico in Famiglia è stata intervistata dal giornalista del Tg […] L'articolo Alberto Matano balla il valzer con Milena Vukotic: Cuccarini divertita ...

Alberto Matano ammette in diretta : “Ballando? Non immaginavo…” : La vita in diretta, Alberto Matano parla di Ballando con le stelle: “Non pensavo di farlo” Ha rotto il silenzio sulla sua partecipazione come opinionista a Ballando con le stelle 2019, avvenuta alcuni mesi fa, Alberto Matano nella puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 7 ottobre. Intervistando una delle rivelazioni della scorsa edizione del fortunato show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci, ossia Milena ...

Alberto Matano entra di corsa in studio. Cuccarini ha un problema : La vita in diretta, Alberto Matano arriva in studio con l’affanno: “Sono entrato di corsa” Inizio di puntata un po’ movimentato, è il caso di dirlo, oggi a La vita in diretta per Alberto Matano. Dopo l’anteprima andata in onda, come sempre, dalle 16.00 alle 16.30 circa, la trasmissione è tornata attorno alle 16.45, per la puntata vera e propria, aperta proprio da Alberto Matano, apparso da solo al centro dello ...