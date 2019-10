Strage di Capaci | indagato ex poliziotto accusato dal pentito Riggio Pm | “Fu esecutore

Strage di Capaci - indagato l'ex poliziotto accusato da un pentito : "Sono innocente" : l'ex sovraintendente, accusato di avere sistemato l'esplosivo per l'attentato, è stato sentito dai pm della procura di Caltanissetta: "Ho conosciuto Riggio in carcere, ma poi non l'ho più visto. Non so perchè mi tiri in ballo"

Mafia : ex poliziotto accusato della Strage di Capaci - 'Sono innocente' (2) : (Adnkronos) - Poi, l'ex poliziotto dice ancora ai pm di Caltanissetta: "Dopo la mia scarcerazione non ho mai intrattenuto corrispondenza con altri detenuti. Non sento Riggio da circa 20 anni e non sapevo che fosse divenuto collaboratore di giustizia". "Non so proprio perché Riggio mi abbia tirato in

Mafia : ex poliziotto accusato della Strage di Capaci - 'Sono innocente' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Mi protesto innocente in quanto all'epoca dei fatti nemmeno sapevo che esisteva la località di Capaci. Io mi trovavo al settimo corso per sovraintendente che è iniziato nel gennaio 1992 fino a luglio 1992. Appresi della strage mentre mi trovavo

Mafia : indagato per Strage Capaci l'ex poliziotto accusato da pentito Riggio : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - E' indagato per la strage di Capaci l'ex poliziotto accusato dal collaboratore di giustizia Pietro Riggio. l'ex agente, che ha lasciato la Polizia di Stato nel 2002, come apprende l'Adnkronos, è accusato di strage in concorso e associazione mafiosa "perché concorreva -

Mafia : pentito - 'nella Strage Capaci coinvolta anche donna dei servizi segreti libici' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Nella strage di Capaci sarebbe stata coinvolta anche una "donna appartenente ai servizi segreti libici". Lo ha raccontato, come apprende l'Adnkronos, il collaboratore di giustizia Pietro Riggio, ai magistrati della Procura di Caltanissetta che hanno depositato i verbal

Mafia : pentito - 'per la Strage di Capaci usati anche i servizi segreti libici' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Per la strage di Capaci, che il 23 maggio del 1992 costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e ai tre agenti di scorta, sarebbero stati utilizzati anche i "servizi segreti libici". La rivelazione, come apprende l'Adnkronos, arriva dal pe

'Ex poliziotto piazzò esplosivo a Capaci'/ Strage : rivelazione shock pentito Riggio : 'Ex poliziotto piazzò l'esplosivo a Capaci': nuove rivelazioni sulla Strage del 1992. Il pentito Pietro Riggio punta il dito contro un servitore dello Stato

Strage di Capaci - le rivelazioni un pentito : "A mettere la bomba fu un poliziotto" : Nuovi veleni sulla Strage di Capaci, in cui il 23 maggio 1992 persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta. Secondo alcune dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia (un ex agente della polizia penitenziaria appartenente alla famiglia mafiosa di Caltanissetta) sarebbe stato un insospettabile poliziotto a mettere sotto l'autostrada l'esplosivo della Strage alle porte di Palermo. ...

Riggio - la Strage di Capaci e la strana razza dei pentiti smemorati : Eccone un altro. La lista dei pentiti smemorati si allunga con il nome di Pietro Riggio, 54 anni. Collabora con la giustizia dal 2009 eppure solo pochi mesi fa ha chiesto di parlare con i magistrati di Caltanissetta. Ai pm che indagano sulle stragi di mafia del '92 ha raccontato di un poliziotto,

Strage Capaci - pentito Riggio rivela : "Ex poliziotto piazzò esplosivo" : Un collaboratore di giustizia di Caltanissetta, ex agente della polizia penitenziaria, sostiene che un ex poliziotto avrebbe messo l'esplosivo sotto l'autostrada per preparare la Strage di Capaci del 23 maggio 1992 in cui furono uccisi il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. A riportare la notizia è Repubblica. Il collaboratore di giustizia è Pietro Riggio, 54 anni, con alle spalle alcune ...

Strage di Capaci - le rivelazioni del pentito : "A mettere la bomba fu un poliziotto" : Nuovi veleni sulla Strage di Capaci, in cui il 23 maggio 1992 persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta. Secondo alcune dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia (un ex agente della polizia penitenziaria appartenente alla famiglia mafiosa di Caltanissetta) sarebbe stato un insospettabile poliziotto a mettere sotto l'autostrada l'esplosivo della Strage alle porte di Palermo. ...

Strage di Capaci - il pentito Pietro Riggio : “Ex poliziotto mise l’esplosivo sotto l’autostrada” : Una ultima verità su quanto accaduto il 23 maggio del 1992, giorno dell’attentato a Giovanni Falcone, arriva dal pentito Pietro Riggio, che ha deciso di parlare di nuovo della Strage di Capaci. Ha raccontato di un poliziotto che gli avrebbe confidato di aver messo dell’esplosivo nel canale di scolo dell’autostrada dove sarebbe passato Falcone, sua moglie e gli agenti di scorta.Continua a leggere

La rivelazione del pentito sulla Strage di Capaci : “Ex poliziotto mise l’esplosivo” : C’è un nuovo tassello che si aggiunge ai tanti misteri sulla strage di Capaci. A rivelare un altro dettaglio è un ex agente della polizia penitenziaria e mafioso del clan di Caltanissetta, che dal 2009 collabora con la giustizia. L’agente ha parlato di un ex poliziotto che avrebbe messo dell’esplosivo sotto l’autostrada di Capaci che il 23 maggio 1992 uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre ...

Strage di Capaci - il pentito : “Un ex poliziotto ha imbottito l’autostrada di esplosivo” : C’era un poliziotto tra gli uomini che hanno piazzato l’esplosivo sotto l’autostrada di Capaci? Lo sostiene un pentito che aveva una doppia vita: agente della polizia penitenziaria di giorno, e mafioso del clan di Caltanissetta di notte. Un nuovo pezzo di puzzle si aggiunge ai tanti misteri rimasti sullo sfondo della Strage di Giovanni Falcone. È il verbale di un ex mafioso che dal 2009 collabora con la giustizia. Come scrive ...