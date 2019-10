MotoGp | Viñales fiducioso in vista di Phillip Island | “bisogna migliorare nei primi giri

Maverick Viñales MotoGp - GP Australia 2019 : “Mi piace molto il tracciato - ho grandi ricordi a Phillip Island” : Si preannuncia un weekend molto significativo in quel di Phillip Island per Maverick Viñales, vincitore proprio dell’ultima edizione del Gran Premio d’Australia per la classe MotoGP. L’iberico della Yamaha ufficiale punta a bissare il successo del 2018 in modo da allungare sul connazionale Alex Rins in terza posizione nel Mondiale, uno dei suoi obiettivi per il finale di stagione. L’ex pilota della Suzuki sta ...

MotoGp – Vinales motivato in Australia : “cercheremo di essere di nuovo forti” : Il circuito di Phillip Island rievoca ricordi piacevoli a Maverick Vinales: le parole dello spagnolo alla vigilia del Gp d’Australia I piloti della MotoGp hanno salutato subito il Giappone per spostarsi in Australia, dove domenica si correrà un nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp. Reduce dal quarto posto di Motegi, Vinales è pronto a far meglio a Phillip Island, circuito che apprezza particolarmente e dove lo scorso anno ...

MotoGp – Nel 2021 un mercato piloti infuocato : Dovi saluta la Ducati - Vinales in Rosso : Un mercato piloti bollente: la situazione dei possibili spostamenti per il 2021 Da tempo non si fa altro che parlare del mercato piloti: non degli spostamenti che si potrebbero vedere nella prossima stagione, nella quale ancora tutti i piloti sono ‘accasati’, bensì di quanto potrà succedere nel 2021. Si è tanto parlato di un possibile ritorno di Jorge Lorenzo in Ducati, ma sembra ormai che il team di Borgo Panigale abbia chiuso ...

MotoGp – La moto 2020 ed il mercato piloti - Dall’Igna chiude le porte a Lorenzo : “basta! E su Vinales…” : Dall’Igna sincero: dal lavoro in fabbrica per migliorare la moto per la stagione 2020 al mercato piloti. Le parole del direttore generale Ducati Corse La stagione 2019 di motoGp è quasi terminata: Marquez è campione del mondo ormai da due gara, e Dovizioso sta lavorando per confermarsi vicecampione. E’ alle spalle del forlivese della Ducati che ancora la lotta è aperta, per il terzo posto iridato. Marquez quest’anno ha ...

MotoGp : Valentino Rossi - le cause della crisi. Yamaha migliorata - ma Vinales e Quartararo sono lontani : Non è certamente un periodo felice per Valentino Rossi. Il nove volte Campione del Mondo sta inanellando ormai da parecchi mesi una serie di prestazioni decisamente sottotono e anche per un supereroe come lui il fattore anagrafico sembra aver preso, alla fine, il sopravvento. Difficile, se non impossibile, riuscire a comprendere fino in fondo tutte le cause di questo periodo buio del Dottore, anche se, superata la soglia dei quarant’anni, ...

MotoGp – Vinales sincero dopo il Gp del Giappone : “alla nostra moto manca troppa velocità massima” : La sincerità di Maverick Vinales dopo il quarto posto di ieri al Gp del Giappone: le parole dello spagnolo della Yamaha Se Fabio Quartararo ha conquistato un altro podio, aggiudicandosi il titolo di Rookie dell’anno, gli altri piloti Yamaha non sono riusciti a brillare ieri al Gp del Giappone. E’ Vinales, dopo il francese, ad ottenere il migliori risultato, col quarto posto, ma lo spagnolo del Team di Iwata non è del tutto ...

VIDEO MotoGp - Luca Marini ringrazia Maverick Vinales per le saponette : “Gli offrirò una cena” : Gesto di fairplay da parte di Maverick Vinales nel corso delle qualifiche del GP del Giappone per la Moto2, lo spagnolo si è accorto che Luca Marini era sprovvisto delle saponette e lo ha avvisato. Il fratello di Valentino Rossi lo ha ringraziato attraverso i microfoni di Sky e ha detto che ricambierà il gesto con un invito a cena. Di seguito il VIDEO dell’episodio e delle dichiarazioni di Luca Marini. VIDEO Vinales, Marini E LE ...

Maverick Vinales MotoGp - GP Giappone 2019 : “Cercherò di partire forte per essere in lotta con i primi” : Maverick Vinales ha concluso in quarta posizione le qualifiche del GP del Giappone, quartultima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, lo spagnolo della Yamaha vuole recitare un ruolo da protagonista in vista della corsa di domani, che dovrebbe essere su pista asciutta. Nel time-attack, invece, le condizioni erano umide e quindi non era semplice massimizzare la propria prestazione. Maverick, da par suo, ha mostrato ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Morbidelli e Quartararo danno una lezione a Vinales e Valentino Rossi. La Yamaha non ufficiale si conferma più performante : Si dice che talvolta l’allievo superi il maestro. Nel caso del team Yamaha Petronas si può ormai dire che la squadra satellite della scuderia di Iwata stia attentando alla leadership in pista dei “cugini” e lo ha dimostrato anche oggi nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Due piloti in prima fila sono un risultato davvero eccellente che va a dare ulteriore fiducia ad un gruppo già di suo in ...

MotoGp - Viñales ‘in soccorso’ di Luca Marini : “sono intervenuto perché avrebbe perso il ginocchio alla prima curva” : Il pilota della Yamaha ha prima parlato delle qualifiche, per poi soffermarsi sulla situazione nata in pit-lane con Luca Marini Seconda fila per Maverick Viñales sulla griglia di partenza del Gran Premio del Giappone, un risultato che lascia contento a metà lo spagnolo, che si sarebbe aspettato certamente qualcosa in più. Alessandro La Rocca/LaPresse L’exploit delle due Yamaha del SIC Petronas lo hanno sorpreso, relegandolo al quarto ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGp - GP Giappone 2019 : “Sono pronto per la gara - anche se domani dovesse piovere” : Maverick Vinales è carico dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Lo spagnolo si definisce già pronto in ottica gara, anche se domani la pioggia dovrebbe essere protagonista. La crescita del feeeling con la sua Yamaha è sempre più evidente e il numero 12 lo conferma. Andiamo ad ascoltare le sue parole. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Maverick Vinales ...

MotoGp – Vinales non si sbilancia nonostante la prima giornata positiva a Motegi : “manca ancora qualcosa” : Vinales soddisfatto ma non troppo: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone: a Motegi, oggi, ha dominato la Yamaha, con Vinales davanti a tutti al mattino e secondo nel pomeriggio. Sensazioni positive per lo spagnolo del team di Iwata, che però vuole ancora migliorare in ottica gara. “Io sono pronto perchè alla ...

MotoGp - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Maverick Vinales il migliore a Motegi - Marquez è quarto - indietro Dovizioso e Valentino Rossi : Lo spagnolo Maverick Vinales è stato il più veloce delle prove libere 1 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, lo spagnolo della Yamaha ha impressionato per la costanza del proprio passo e anche per il picco di prestazione ottenuto. Il crono di 1’45″572 gli ha permesso di terminare, quindi, davanti a tutti, candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche di ...

