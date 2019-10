MotoGP | programma prove libere GP Australia 2019 25 ottobre | orari | tv | streaming

Fonte : oasport

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il GP d’del Motomondiale è pronto ad aprire i battenti per quella che sarà la terzultima tappa della stagione. Si corre a Phillip Island, uno dei tracciati più amati da tutti i piloti, e domani saranno in scena come da tradizione le prime due sessioni didi tutte e tre le classi, che permetteranno ai piloti di cominciare a prendere confidenza con la pista. Serrata la battaglia dietro alle prime due posizioni in classifica: Andrea Dovizioso dovrebbe essere abbastanza tranquillo di riuscire a mantenere il secondo posto ma dietro di lui gli spagnoli Alex Rins, Maverick Viñales e il francese Fabio Quartararo daranno spettacolo per finire sul gradino virtuale più basso del podio. Con loro è presente anche Danilo Petrucci, ma vista la recente forma di risultati sembra più difficile per l’umbro riuscire a fronteggiare i rivali e contendere seriamente il terzo ...

Alvale_1946 : RT @SkySportMotoGP: ?????? @WorldSBK, gran finale in Qatar ?? Ancora da assegnare il titolo Costruttori ? - Vanganel : RT @corsedimoto: MOTOGP - Programma e orari TV e streaming del GP di Giappone 2019 MotoGP. Diretta streaming su Sky GO e Now TV, in chiaro… - alisjasem1 : RT @corsedimoto: MOTOGP - Programma e orari TV e streaming del GP di Giappone 2019 MotoGP. Diretta streaming su Sky GO e Now TV, in chiaro… -