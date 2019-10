L’ergastolo ostativo è in parte incostituzionale

Fonte : wired

(Di giovedì 24 ottobre 2019) (foto: LaPresse/Manuel Romano) La Corte Costituzionale ha stabilito la parziale incostituzionalità dell’ergastolo, una pena senza fine che viene irrogata ai condannati per reati gravi come terrorismo e associazione mafiosa e impedisce al detenuto di godere di alcuni benefici, a meno che non collabori con la giustizia. Secondo i 15 giudici che compongono l’organo, èsubordinare la concessione di permessi premio alla mancata collaborazione della persona detenuta, specie se “sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità dellacipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata”. La Corte si è espressa in merito perché la prima sezione della Cassazione e il Tribunale di sorveglianza di Perugia avevano sollevato la questione in riferimento alla ...

redazioneiene : +++ L’ERGASTOLO DURO PER I MAFIOSI È INCOSTITUZIONALE: POTRANNO AVERE PERMESSI ANCHE SE NON COLLABORANO CON LA GIUS… - SkyTG24 : La decisione della #consulta segue il monito della Corte europea dei diritti dell’uomo, per cui l’ergastolo ostativ… - Gemma04510476 : RT @UmbertoNew: Avanti costituzionalisti dei miei co...ni Trovatemi l'articolo o il semplice comma della #Costituzione in cui si dice che u… -