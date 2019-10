Draghi - l?addio dopo otto anni : «Nessun rimpianto ma sulla crescita ora tocca ai governi» : Durerà ancora molto a lungo la politica monetaria ultra accomodante nella zona euro: ecco il messaggio della Bce lanciato ieri da Francoforte dove si è riunito il consiglio direttivo....

L'addio di Draghi alla Bce : “La mia eredità? Non mollare mai” : Dopo 8 anni di presidenza: «Esperienza intensa, profonda e affascinante. Un futuro in politica? Non so»

L'addio di Draghi alla Bce : “La mia eredità? Non mollare mai” : Dopo 8 anni di presidenza: «Esperienza intensa, profonda e affascinante. Un futuro in politica? Non so»

Draghi - l'addio alla Bce : «Non ho rimpianti. Cosa farò? Chiedete a mia moglie» : Mario Draghi, 72 anni, dice addio alla Bce con l'ultima conferenza stampa da presidente sottolineando di aver cercato di rispettare il mandato nel miglior modo possibile e di non aver rimpianti,...

Il discorso di addio alla BCE di Mario Draghi : “Non ho rimpianti” : Il presidente uscente della Bce Mario Draghi nel suo ultimo discorso difende le scelte fatte e lascia dei suggerimenti a chi verrà dopo di lui: "L'Eurotower resta pronta a modificare tutti i suoi strumenti monetari per far risalire l'inflazione. È necessaria una politica accomodante ancora a lungo" ha detto e in conclusione ha confidato: "Non ho rimpianti"Continua a leggere

Come cambierà la Bce dopo l'addio di Draghi : Milano. Piazza Affari e le Borse europee sono tutte positive stamattina in attesa dell'ultima conferenza di Mario Draghi, Come presidente della Bce, nonostante i dati dell'indice Pmi manifatturiero del quarto trimestre di quest'anno indichino che l'economia dell'Eurozona è rimasta vicino alla zona d