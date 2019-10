Francesco Bellomo | archiviata dal giudice l’inchiesta per stalking e violenza su quattro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) È stata, come richiesto dalla Procura,milanese sull’ex consigliere di Statoaccusato diprivata sustudentesse della sede milanese della scuola di preparazione alla magistratura ‘Diritto e scienza’. Ilper le indagini preliminari Guido Salvini non ravvisando reati ha accolto l’istanza dei pm., divenuto noto per il ‘dress code’ che imponeva alla sue studentesse e borsiste, è indagato in un’inchiesta a Bari. L’indagato in una memoria depositata aveva dichiarato di non aver “fatto mai nulla di male e queste studentesse dei miei corsi, poi, sono diventate tutte magistrati” così, come sintetizzato dal suo legale, l’avvocato Beniamino Migliucci.a luglio era anche stato arrestato dal gip di Bari per maltrattamenti nei confronti digiovani. Provvedimento poi ...

