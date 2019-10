Bergamo : cade da tre metri di altezza - grave operaio (2) : (Adnkronos) - I sindacalisti sottolineano: "Ci rammarica il fatto che ancora oggi i lavoratori restino feriti o possano addirittura perdere la vita in modi così banali solo perché non vengono attuate le più basilari misure di sicurezza.Troppo spesso, nei cantieri, si privilegia la fretta e si adotta

Infortuni : cade da 4 metri in un cantiere - morto operaio a Bergamo : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Infortunio mortale per un operaio di un'azienda agricola in val Brembilla, in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto alle 13.58. Sul posto il 118, che lo ha trovato in arresto cardiaco. L'uomo è poi morto e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe caduto da un'alte