Per non essere scortese Conte ha messo l’intelligence al servizio di Trump

Il Cile rivive l’incubo repressione - ma Per gli eurodeputati (anche del Pd) non se ne deve parlare : Bocciata all'europarlamento di Strasburgo la richiesta di avere un dibattito su quanto sta accadendo a Santiago del Cile, dove nelle ultime settimane sono morte 18 persone con i carri armati dei militari tra le strade. Tra i voti contrari anche quelli di alcuni europarlamentari del Partito Democratico.Continua a leggere

MotoGP - Andrea Iannone e il limbo Aprilia. Ennesima stagione da comprimario Per un talento mai davvero sbocciato : Altra gara, altra delusione per Andrea Iannone. Il pilota di Vasto, infatti, ha concluso anzitempo il suo Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP, finendo amaramente nella sabbia della pista di Motegi. Un ennesimo fine settimana da dimenticare per il portacolori della Aprilia, una moto con la quale il feeling è ancora ben lontano dall’essere stato creato. Un ritornello che, purtroppo per “The Maniac”, si sente da troppo spesso. ...

?Ergastolo - Consulta apre ai Permessi Per i mafiosi anche se non collaborano. Allarme pm : anche i mafiosi all'ergastolo potranno accedere ai permessi premio, pure se non collaborano con la giustizia, ma a condizione che sia provato che abbiano reciso i loro legami con la...

Insigne ancora fuori. Per Ancelotti - il capitano non è fondamentale : Gli indizi non sono tre. Ma stavolta ne bastano due per fare una prova: tribuna col Genk e panchina col Salisburgo in una partita fondamentale per il cammino in Champions. Senza dimenticare tutto il corredo di dichiarazioni. Per Carlo Ancelotti, Lorenzo Insigne non è un giocatore fondamentale in questo Napoli. capitano sì ma non sul campo. Magari questo Napoli non ha giocatori intoccabili. È la sua forza. Ad eccezione di Koulibaly. La panchina ...

MotoGP - Andrea Iannone e il limbo Aprilia. Ennesima stagione da comprimario Per un talento mai davvero sbocciato : Altra gara, altra delusione per Andrea Iannone. Il pilota di Vasto, infatti, ha concluso anzitempo il suo Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP, finendo amaramente nella sabbia della pista di Motegi. Un ennesimo fine settimana da dimenticare per il portacolori della Aprilia, una moto con la quale il feeling è ancora ben lontano dall’essere stato creato. Un ritornello che, purtroppo per “The Maniac”, si sente da troppo spesso. ...

Sondaggio Swg - Renzi non suPera il confronto con Salvini : gli italiani premiano solo il leghista : Il leader della politica italiana è sempre lui: Matteo Salvini. Parola di Rado Fonda, direttore di Swg, che delinea uno scenario chiarissimo. "A crescere anche Giorgia Meloni, lei piace molto e più di Fratelli d'Italia". Non si può dire lo stesso di Giuseppe Conte, che dopo un mese e mezzo dal giura

Russiagate - Conte : “Non ho mai parlato con Barr neanche Per telefono. Riconosciuta estraneità dei nostri servizi nella vicenda” : “Ricostruzioni fantasiose che rischiano di gettare ombre sul nostro operato istituzionale”. Giuseppe Conte descrive così quanto riportato dai giornali nelle ultime settimane sul filone italiano della controinchiesta voluta da Donald Trump sulle origini del Russiagate. Il presidente del Consiglio ha riferito oggi al Copasir sugli incontri che William Barr, il procuratore generale degli Stati Uniti, ha avuto con i nostri servizi ...

LIVE Turk Telekom Ankara-Dinamo Sassari - Champions League basket in DIRETTA : sardi - fin qui - non Pervenuti. Ankara avanti 38-26 a fine secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-32 Ancora Pierre da tre. -6 Sassari. 38-29 Bomba di Pierre in apertura di terzo quarto. Le percentuali da tre, al momento, sono ciò che realmente sta facendo la differenza. Ankara chiude il primo tempo 6/14 dall’arco, mentre Sassari è 1/16. Finisce 38-26 per i turchi il secondo quarto. 38-26 Baygul con due liberi riporta i turchi a +12. 36-26 2/2 dalla lunetta anche per Evans. Sassari ...

Amber Heard e la protesta contro Instagram : «Perché non sono libera di pubblicare il mio seno nudo?» : Niente nudità su Instagram. sono le severe linee guida che il social network ha adottato, ma che ad Amber Heard non sono andate proprio giù. L’attrice aveva pubblicato una foto che la ritraeva senza veli: giacca nera e capezzoli di fuori. Un servizio fotografico professionale che però è stato immediatamente oscurato da Instagram, che vieta questo genere di pubblicazioni (a meno che non si tratti di cicatrici causate da mastectomia o donne ...

“Con lei - sempre di UeD”. Jeremias Rodriguez - nulla sfugge. E la sua ex Soleil non l’ha presa Per niente bene : Tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè c’è stato un grande amore e tanta passione, ma adesso le cose sembrano totalmente cambiate. Nonostante non ci sia mai stato l’annuncio ufficiale della loro separazione, alcuni fatti accaduti recentemente sembrano confermare l’ipotesi della rottura. E ciò che è successo è eloquente e non ha bisogno di molte spiegazioni. Il fratello di Belen e Cecilia non si mostra assolutamente affranto e ...

Life360 - l'app Per controllare i figli - ovunque. Teenager in rivolta : "Non è giusto - i genitori ci spiano" : Su Reddit e TikTok si moltiplicano interventi e post di adolescenti stressati dalla sorveglianza dei genitori tramite quella e altre app di "family tracking": ecco come funzionano

Allo Smau lo smartphone 5G di Zte e il tracker Per non 'perdere' valigie e persone : ZTE ha presentato a Smau le sue soluzioni fisse e mobili 4G e 5G CPE, smartphone, TV STB e Internet delle cose. Allo stand della multinazionale cinese è possibile provare lo smartphone di nuova generazione Axon 10 Pro 5G. I visitatori si troveranno immersi nella realtà virtuale creata dalle riproduzioni interattive in 3D e, grazie alla tecnologia DTS:X Ultra del chipset audio di Axon 10 Pro 5G, sarà possibile vivere un'esperienza ...

Ergastolo ostativo - la Consulta apre ai Permessi anche Per chi non collabora : La mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio per chi è sottoposto all’Ergastolo ostativo, purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata

Conte si schianta sulla manovra. L'economista tedesco Gros : "Perché potrebbero non darvi flessibilità" : "Non si può fare finta di nulla", anche se il governo Conte è considerato "amico" dalla Commissione Ue. Daniel Gros, direttore del Center for European Policy Studies, spiega a Repubblica cos'ha portato Bruxelles a scrivere una lettera a Palazzo Chigi per chiedere conto delle coperture mancanti della