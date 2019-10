Manovra | spese con il bancomat | per i rimborsi si parte a luglio

Detrazioni spese sanitarie a rischio per le fasce di reddito più alte nella Manovra 2020 : Diversi fonti di informazioni evidenziano come nelle mire del governo ci sarebbe l'intenzione di aumentare il gettito fiscale attraverso la rinuncia, per una fetta della popolazione, alla detrazione del 19% sulle spese sanitarie. Secondo quelle che sono le indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un provvedimento destinato ad interessare le fasce di reddito più alte e riguardare una platea non molto ampia di popolazione. Attualmente si detrae il 19% ...

Manovra “Bonus Facciate” : credito di imposta del 90% per le spese sostenute : “In Italia più di 1,8 milioni fra case e palazzi hanno oltre cento anni di età“: è quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat in relazione all’introduzione nella Manovra finanziaria del governo del Bonus facciate, “un credito di imposta del 90% per le spese sostenute per il restauro e il recupero delle facciate degli edifici. Gli ultimi dati Istat – spiega Uecoop – indicano ...

Manovra - dalle spese mediche allo sport : detrazioni fiscali solo per chi non paga in contanti : La Manovra porta con sé novità anche in tema di detrazioni fiscali: il governo sta pensando di rendere tracciabili i pagamenti - dalle spese mediche a quelle funebri e per attività sportive - che danno diritto alla restituzione Irpef, alleggerendo così il carico di tasse. Si accederà ai bonus, insomma, solo se i pagamenti saranno tracciabili.Continua a leggere