Flavio Briatore | la nuova fiamma è Benedetta Bosi?

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il gossip torna ad avere come protagonistain seguito ad alcuni avvistamenti in quel di Montecarlo che vedrebbero il nome dell’imprenditore accostato a quello della toscana. Solo qualche settimana fa, il nome ditornava ad occupare le pagine della cronaca rosa per un presunto rimprovero nei confronti della ex moglie, Elisabetta Gregoraci. Secondo i rumors, infatti, pare che l’uomo non abbia accettato di buon grado l'irrequietezza sentimentale della madre di suo figlio Nathan Falco che, dopo la fine della storia con Francesco Bettuzzi, si diceva fosse volata a Dubai in compagnia di un altro sconosciuto il cui nome è rimasto segretoA distanza di giorni da quella notizia, il nome ditorna a fare capolino nel mondo del gossip. Secondo quanto rivelato da Dagospia, l’imprenditore sarebbe stato avvistato in un noto locale di Montecarlo ...

Frances71841596 : RT @serebellardinel: #Briatore, uno che di evasione se ne intende tanto da aver evaso IVA per ben 36 MILIONI di euro,vorrebbe al Governo #S… - Sosfigatto : RT @serebellardinel: #Briatore, uno che di evasione se ne intende tanto da aver evaso IVA per ben 36 MILIONI di euro,vorrebbe al Governo #S… - gian_ferrigno : @fattoquotidiano Me lo ricordo bene #Flavio. Abitavano ad un paio di km di distanza. A volte lo incontravo al bar R… -