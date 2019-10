Calcio | con la doppietta di oggi Mertens batte record di Maradona

Pronostici Europa League - i consigli di CalcioWeb : la Lazio rischia in Scozia : Pronostici Europa League – Torna l’Europa League. Si scende in campo per la terza giornata della competizione. La Roma riceve in casa il Borussia Monchengladbach, trasferta sul campo del Celtic per la Lazio. Non solo le italiane. Si giocano molte partite interessanti. Il Besiktas riceve il Braga, il Porto ospita i Glasgow Rangers, bello scontro anche tra Getafe e Basilea. Arrivano puntuali i consigli di CalcioWeb per gli ...

GF16 - Gaetano Arena contro il paparazzo : Ti do un Calcio : Gaetano Arena è stato uno dei concorrenti più controversi del GF16. Voce profonda e sguardo da macho, il ragazzo non ha mai presenziato ai programmi televisivi dopo la sua uscita dal reality ma ha preferito concentrarsi esclusivamente sull'attività imprenditoriale. Il ragazzo è molto attivo suoi social, dove anche grazie al Grande Fratello ha un discreto numero di seguaci. Ha un pubblico trasversale, fatto di donne ammaliate dal suo fascino e di ...

LIVE Inter-Borussia Dortmund Calcio - Champions League in DIRETTA : sfida da dentro o fuori per Conte a San Siro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – Le probabili formazioni Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Borussia Dortmund, match valido per la Champions League 2019-2020. Alle ore 21.00 in nerazzurri scenderanno in campo allo stadio San Siro di Milano in uno degli incontri più importanti di questo avvio di stagione. I ragazzi di Antonio Conte sono chiamati a vincere di fronte al ...

Sconcerti : il confronto con la realtà europea banalizza il Calcio italiano (che è lento) : Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti sulle italiane impegnate in Champions. In 10 partite giocate, il calcio italiano ha messo insieme 12 punti, una media di buona salvezza finale, scrive. Cosa che mette in dubbio il livello del nostro calcio rispetto al resto d’Europa. Soprattutto, i dubbi li fa nascere l’Atalanta. Le uniche tre partite vinte sono state le due della Juve e una del Napoli. Ieri la Juventus, con 7 punti in tre ...

Calciomercato Juventus : Mandzukic verso lo United con lo stipendio dimezzato (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus sta per risolvere uno dei suoi “casi” più spinosi. Secondo gli ultimi rumors in arrivo dall’Inghilterra sarebbe ben avviata la trattativa per portare Mario Mandzukic al Manchester United. Una notizia che cambia gli scenari dopo che nei giorni scorsi, sempre i giornali inglesi, avevano annunciato una frenata abbastanza decisa. Una notizia che non piacerà al Milan e all'Inter che sembravano essere entrate ...

Calciomercato Inter - Conte molto scontento vuole due nuovi importanti arrivi : Antonio Conte in sala stampa dopo la partita con il Sassuolo non si è presentato. La versione ufficiale della società è stata che il tecnico era molto raffreddato. Alcuni maligni invece sostengono che l’allenatore dell’Inter era molto sContento del risultato e degli ultimi palpitanti minuti nei quali il Sassuolo ha “rischiato” di pareggiare. Antonio Conte ha espresso a Marotta la voglia di cambiare fisionomia al ...

Guardiola : “una vittoria importante contro una squadra che gioca bene a Calcio” : Il city travolte l’Atalanta di Gasperini che pure era passata in vantaggio. Al termine della gara Pep Guardiola ha parlato dell’Atalanta così ai microfoni di Sky “È una squadra che gioca bene al calcio. Ti porta al limite. Vanno continuamente al contrasto e sanno benissimo che fare con la palla. Proprio per questo considero questa vittoria e questo risultato molto importanti per il City” L'articolo Guardiola: ...

Calcio - Mondiali Under17 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Wilfried Gnonto sostituisce il grande assente Esposito : Ormai mancano pochi giorni all’inizio degli attesi Mondiali Under17 che si disputeranno in Brasile dal 26 ottobre al 17 novembre. A guidare l’Italia sarà Carmine Nunziata che ha scelto con grande cura i 21 azzurri che parteciperanno alla manifestazione iridata. La formula del torneo prevede 24 squadre, suddivise in sei gironi. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno agli ottavi di finale, oltre alle migliori ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Inter-Borussia Dortmund - la banda di Conte a caccia dei tre punti - tedeschi con assenze : Domani alle ore 21.00 l’Inter di Antonio Conte tornerà in campo per il terzo incontro del Gruppo F della Champions League 2019-2020. La compagine meneghina ha assoluta necessità di centrare i tre punti per sperare nel passaggio di turno. Il pareggio interno all’esordio contro lo Slavia Praga (1-1) e la sconfitta immeritata (2-1) contro il Barcellona hanno messo la Beneamata in una condizione di classifica poco rosea, con un solo ...

Calcio - Antonio Conte sulla sfida contro il Borussia Dortmund : “Dobbiamo dare tutto e non avere rimpianti” : Una partita quasi da dentro o fuori quella che vedrà l’Inter protagonista allo Stadio San Siro di Milano domani sera alle ore 21.00. La compagine allenata da Antonio Conte scenderà in campo per il terzo incontro del Gruppo F di Champions League contro i tedeschi del Borussia Dortmund. L’imperativo per la Beneamata è vincere. La situazione di classifica del raggruppamento, infatti, non offre altre opzioni: la formazione meneghina è in ...

Timvision - accordo con la Figc : dal 2 novembre sulla tv di Tim arriva tutto il Calcio femminile : Una novità che riguarda televisione e sport: Timvision e Figc rafforzano la loro partnership ampliando l'offerta sportiva di contenuti della TV di TIM e allargano la sponsorizzazione al calcio femminile. Grazie a questo accordo Timvision diventa Title Sponsor del Campionato di Serie A femminile e de

Il Messaggero : numero eccessivo di gare nel Calcio? Nulla a paragone con l’Nba : Sono tanti gli allenatori che si lamentano dei troppi impegni dei loro giocatori tra club e nazionali, scrive Il Messaggero. L’ultimo in ordine di tempo è stato Fonseca, il tecnico della Roma. La squadra giallorossa è al vertice della classifica degli infortuni: in appena 10 gare disputate tra coppa e campionato gli infortunati sono finora 14 (8 muscolari). In Serie A, finora di infortunati ce ne sono 58. Dopo la Roma, per numero di ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Tanti autoctoni - diminuito il ricorso agli oriundi : L’avventura della Nazionale italiana di Calcio a 5 nel Main Round delle Qualificazioni ai Mondiali 2020 in Lituania è prossima ad iniziare. Dal 24 al 27 ottobre, la formazione allenata da Alessio Musti affronterà Bielorussia, Inghilterra e Ungheria e l’obiettivo sarà quello di vincere, per staccare il biglietto per l’Elite Round ed essere testa di serie nel sorteggio previsto il 7 novembre 2019. La compagine di Musti ha ...