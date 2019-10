Volkswagen - Accelerati i tempi per produrre la Golf 8

Fonte : quattroruote

(Di martedì 22 ottobre 2019) A ormai poche ore dal lancio mediatico della8, lafornisce altre informazioni sulla sua nuova vettura. Stavolta i riflettori sono puntati sulla produzione: quella della pre-serie è stata avviata in agosto, mentre i primi esemplari definitivi raggiungeranno le concessionarie tedesche nel mese di dicembre. Il debutto in Italia non è stato ancora annunciato.60 minuti in meno per ogni esemplare. Dopo i 35 milioni di esemplari costruiti dal 1974 a oggi in tutto il mondo, i tecnici tedeschi hanno affinato i sistemi di assemblaggio della loro bestseller e per la ottava generazione è stato compiuto un altro grande passo avanti: l'intera catena ha ridotto di 60 minuti il tempo necessario per ogni singola auto. La, però, non ha fornito un dato medio sul tempo totale di costruzione, che può essere comunque stimato al di sotto delle 24 ore. Tutte le migliorie ...