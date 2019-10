Svolta a Un posto al sole? Arriva il padre di Maurizio | Diego ha un ricordo!

Fonte : tvsoap

(Di martedì 22 ottobre 2019) A Unalno giorni drammatici perGiordano (Francesco Vitiello), che si ritroverà sempre più nei guai per il tentato omicidio di Aldo Leone (Luca Capuano). Chi lo difenderà? Ebbene, saranno Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) a prendere in carico la difesa giudiziaria del nostro, ma intanto il corso degli eventi creerà ansia in tutti quanti: i riscontri sull’auto potrebbero essere decisivi e soprattutto Raffaele (Patrizio Rispo) giungerà a temere fortemente l’esito di tali rilevazioni. Unalspoiler: l’improvviso ricordo diGIORDANO Occhio però a unanarrativa a cui assisteremo la prossima settimana:avrà improvvisamente un ricordo che vorrà riferire a Niko. L’imputato, infatti, rammenterà una misteriosa figura apparsa al Caffè Vulcano prima dell’incidente: qualcuno che lo ha seguito? Quel ...

