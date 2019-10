Spoiler Uomini e donne 22 ottobre | Riccardo contro la Platano | ' Mi girano le scatole'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il Trono Over ditornerà ad essere protagonista del pomeriggio di Canale 5 anche oggi 22, a partire dalle ore 14:45. Si ripartirà dal confronto al centro dello studio traGuarnieri e Ida, durante il quale lei confermerà il proprio stato d'animo per il suo ex fidanzato, causandone l'inevitabile reazione. Ma ci sarà spazio anche per i battibecchi tra Armando Incarnato e Barbara De Santi, oltre che per una nuova delusione per Gemma Galgani. Jean Pierre, il cavaliere che ha conquistato l'interesse della dama torinese, deciderà infatti di conoscere meglio un'altra signora giunta nel parterre proprio per lui. Ci sarà, infine, un nuovo confronto tra Valentina M. e Paolo.oggi:deluso da Ida Abbiamo lasciato la puntata di ieri del Trono Over dicon l'ammissione di Ida, ancora molto amareggiata per i ...

Obviouslouisx : Avrebbero potuto fare una serie di denuncia contro la prostituzione minorile e invece no. Entrambe trovano tutti uo… - oppaleeens : spoiler one piece - - - - - - - - - - - Sono sicuro che arriverà con un'armata di uomini pesce per salvare il culo… - zazoomblog : Spoiler Uomini e donne: Pamela litiga con Enzo e poi abbandona il parterre con lui - #Spoiler #Uomini #donne:… -