Pomeriggio 5 | inconveniente per Barbara d’Urso | “Scusatemi | ma…”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 22 ottobre 2019)d’Urso:durante la diretta diCinqued’Urso ha iniziato questa puntata di5 facendo una gaffe con i suoi fedeli telespettatori. Cosa è successo? Prima di iniziare la puntata, è abitudine della bella conduttrice partenopea quella di chiedere consiglio ai suoi followers su quali scarpe indossare. Nel farlo,indossa due scarpe totalmente differenti. Purtroppo però oggi ha sbagliato a calcolare i tempi della diretta ed è stata costretta ad entrare in studio con due scarpe diverse, senza avere il tempo di cambiarsi. Scusatemi per l’, ma ero di là in camerino a chiedervi quali scarpe indossare e non ho avuto tempo per metterne due uguali ha dichiarato la conduttrice poco dopo l’inizio della puntata. La gaffe did’Urso a5 ha divertito e non poco i suoi telespettatori. ...