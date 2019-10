Milano | deceduto il bimbo caduto a scuola | Procura indaga per omicidio colposo

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Non c'è l'ha fatta ildi 5 annidalle scale venerdì mattina, mentre si trovava a(frequentava la 1°C alla primaria Giovanni Battista Pirelli, .in zona Bicocca). Il piccolo, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda diera stata operato d'urgenza. Laha ora aperto un fascicolo per, per il momento, sul registro degliti, non è stato iscritto ancora nessun nome. Morto ildalle scale Il personale medico dell'ospedale Niguarda, una nota, ha comunicato che è stato terminato l'accertamento di morte con criteri neurologici effettuato sullo scorso 18 ottobre e, alle ore 9,53 di oggi, martedì 22 ottobre, è stato dichiarato il decesso. Come da protocollo sanitario, da quell'istante, si è proceduto ad avviare l'iter necessario per dichiararne la morte cerebrale. Il periodo di osservazione ...

