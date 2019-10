Maltempo | dopo il disastro una tregua | e torna il caldo

Fonte : vanityfair

(Di martedì 22 ottobre 2019) Unaalche, dall’inizio della settimana, ha colpito soprattutto il Nord Ovest. Oggi l’alta pressione migliora le condizioni atmosferiche su tutta l’Italia: pure se sul Piemonte e in Valle D’Aosta, anche nel pomeriggio, continuerà a piovere, altrove si potrà godere del sole e di unanomalo per il periodo. Tornerà (per un paio di giorni) il bel tempo anche in Liguria e in Lombardia. Anche domani, mercoledì, la situazione sarà stabile. In questi due giorni le temperature aumenteranno sensibilmente, arrivando a superare le medie attese nel periodo, con picchi superiori ai 28/29°C, specie al Centro-Sud. Ma in serata, a causa di profondo ciclone posizionato sulla Penisola iberica e carico di temporali e forte vento, le condizioni meteo cambiano di nuovo: i nubifragi si preparano are su Piemonte, Liguria e Sardegna. Sulle pianure del Nordest e sul Mantovano scende ...

Agenzia_Italia : Un uomo è stato salvato dopo essere stato travolto dal fango vicino a Genova - paoloangeloRF : Il Lodigiano si lecca le ferite dopo l’ondata di maltempo. VIDEO - Mariucc17684432 : RT @GiovanniToti: Il punto in Comune a #Rossiglione con il sindaco Katia Piccardo ed i tecnici di Anas sulla situazione dopo l'ondata di #m… -