LIVE Sinner-Kohlschreiber 0-0 | ATP Vienna 2019 in DIRETTA | il match sta per iniziare!

(Di martedì 22 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20 Manca poco all’inizio deldell’azzurro. 20.10: Iltra Thiem e Tsonga si è concluso, con il successo dell’austriaco con il punteggio di 6-4 7-6 (2). Tra circa 15′ vedremo scendere in campocontro l’esperto tedesco19.52: La seconda frazione tra Tsonga e Thiem va avanti per le lunghe (5-5). Si dovrà attendere per l’inizio di, non prima delle 20.30, a questo punto 19.50: Siamo al secondo set tra Tsonga e Thiem: avanti il francese 5-4 e l’austriaco serve per rimanere nel. Verosimilmente si andrà oltre le 20.00 prima dell’inizio di19.20: Tsonga guida 2-1 nel secondo set rispetto all’austriaco Thiem. Ilsi fa equilibrato. Per questo motivo iltranon inizierà ...

