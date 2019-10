Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) Inizia il cammino di Fabioal torneo ATP 500 di. Il torneo svizzero, che si gioca in casa di Roger Federer, è una delle ultime tappe stagionali e precede di pochi giorni le ATP Finals di Londra. Il tennista di Arma di Taggia se la dovrà vedere alle ore 15.00 contro l’australiano Alexiein una sfida non scontata ma che, sulla carta, deve vedere il nostro portacolorifavorito. Fabiovuole chiudere nel migliore dei modi unche lo ha visto brillare in numerose occasioni e proverà a farlo nel torneo diche si gioca,sempre, indoor su cemento. IN TV — La partita trasarà trasmessa da Supertennis (canale 224 di Sky) in diretta. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della sfida di. PROGRAMMA ATPMartedì 22 ottobre ore 15.00 Fabio– Alexei ...

OA_Sport : #Fognini-#Popyrin oggi, Atp #Basilea 2019: orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming (22 ottobre) - TennisStatsH2H : Alexei Popyrin v Fabio Fognini H2H - WeAreTennisITA : Tre italiani impegnati questa settimana: #Berrettini e #Sonego esordiranno oggi a Vienna, ripettivamente contro… -