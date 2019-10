Como | 22enne deceduto in strada | è stato investito quando era già a terra

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) È giallo a Camerlata, quartiere della periferia di. Gaetano Banfi, iltrovato in fin di vita all'alba di domenica, sarebbeda un'autogià era. L'autopsia svolta ieri pomeriggio dal medico legale Giovanni Scola, ha infatti, aperto un nuovo, inaspettato scenario. La profonda ferita alla testa - che ne ha provocato il decesso - infatti, non è compatibile con l'urto di un mezzo pesante, ma con uno schiacciamento. Il ritrovamento Intorno alle 5 e 40 di domenica 20 ottobre, un'automobilista che transitava sulla rampa che da via Pasquale Paoli scende in via Clemente XIII (nel quartiere di Camerlata), ha notato ail corpo inerme di Gaetano Banfi, giovane giardiniere residente nella vicina Rebbio. Subito ha chiamato il 118 e, sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno provveduto ad intubare il ragazzo ed a trasportarlo d'urgenza, all'ospedale ...

