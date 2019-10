Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ilha inizio nel più classico dei modi: una battaglia tutta interna ai 5Stelle. Diciassette senatori grillini, minacciando anche di far cadere il governo, hanno sottoscritto un emendamento per togliere le tutele legali ai manager di ArcerolMittal, ex, e ai commissari straordinari di Taranto. Così l’intera maggioranza, compreso il Pd, si è allineata e il cosiddetto “scudo legale” previsto dal decreto Imprese, studiato da Luigi Di Maio quando era ministro dello Sviluppo economico, è saltato. E pensare che pochi mesi fa la società aveva minacciato di lasciare l’impianto siderurgico se le tutele legali fossero state cancellate. In questo contesto, dire che isono inè riduttivo.Basti pensare che, poco prima che il nuovo ministro del Mise Stefano Patuanelli, intervenisse in Aula per porre la ...

granpinoo : RT @HuffPostItalia: Caos ex Ilva. Sindacati in allarme: 'ArcelorMittal in stato comatoso'. L'azienda aspetta l'incontro con Patuanelli http… - aranciaverde : RT @HuffPostItalia: Caos ex Ilva. Sindacati in allarme: 'ArcelorMittal in stato comatoso'. L'azienda aspetta l'incontro con Patuanelli http… - HuffPostItalia : Caos ex Ilva. Sindacati in allarme: 'ArcelorMittal in stato comatoso'. L'azienda aspetta l'incontro con Patuanelli -