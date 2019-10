Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) Insieme alla mobilità a basso impatto ambientale, la connettività è uno dei grandi temi d’attualità riguardo alle quattro ruote. Secondo un’elaborazione dell’Osservatoriopromotec su dati forniti dalla Roland Berger,ilcirca il 70% del parcoeuropeo sarà formato da vetture che interagiscono con altri veicoli e infrastrutture, grazie a una dotazione telematica fatta di connessioni web e dispositivi mobili. Si tratta di una stima particolarmente importante, perché ben cinque volte superiore a quella fatta nel 2016, ferma al 13,9%. Più alta anche rispetto alla quota preventivata per l’anno in corso, che è del 41%. In particolare, questa crescita esponenziale sarà trainata dal ruolo sempre più importante sul mercato delle vetture già dotate, in primo equipaggiamento, di sistemi di connettività integrati: dopo aumenti costanti nel corso degli ...

TutteLeNotizie : Auto connesse, entro il 2025 saranno il 70% di quelle circolanti in Europa - MarcoFaragi : RT @monicaesse70: Partono nuovi servizi digitali assicurativi e IoT per una nuova esperienza personalizzata ai clienti delle auto connesse,… - StefanoCinquini : RT @timbusiness: 'Si apre un'era completamente nuova in cui la gamma dei servizi erogati sarà molto più ricca: nel turismo l'applicazione d… -