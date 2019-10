“Sono un terrone che vive a Milano Meridionali che state qui | non vi sopporto” Il video

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) “Sono un, unorgoglioso e fiero che. Qui mi sono laureato e sono rimasto. Ma c’è una cosa che mi sta proprio sul cazzo: il comportamento di certiche vivono qui. E che si lamentano”. Dopo il grande successo delsul razzismo, interpretato da Andrea Pennacchi nei panni di un imprenditore veneto che sfotte ie il loro sostegno a Matteo Salvini, This is racism ha pubblicato un nuovo cortometraggio, sempre in tema di connza Nord-Sud Italia. La produzione è firmata, anche questa volta, da Golemhub.com. Il monologo, invece, è di Frekt, con la direzione di Francesco Imperato. Il luogo scelto è quello dell’ex Stipel, simbolo del boom economico degli anni Sessanta, e di fronte al quale aveva posato anche Giorgio Gaber nel 1971. Sui social ilha diviso le persone tra chi ha condiviso il messaggio e ...

