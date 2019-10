Scendono dall’auto e lo massacrano di botte | 40enne ridotto in gravi condizioni

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Roma – L’episodio è avvenuto a metà tra Latina e Nettuno, precisamente a Borgo Bainsizza. Tre malintenzionati a bordo di un’auto hanno adocchiato la vittima sulla strada del Bosco, poi una volta raggiunto sono scesi dal veicolo e dopo averlo accerchiato lo hanno massacrato di. Dopo aver completato l’opera sono risaliti in automobile e se la sono svignata. La vicenda ha ancora tanti risvolti poco chiari, vedendo come aggredito undi origini tunisine. La vittima, che non aveva con sé nessun documento riconoscitivo, è stato soccorso da un passante che ha chiamato a sua volta il numero unico delle emergenze. L’uomo è stato trovato riverso in terra a causa dei numerosi colpi inflitti dai 3 aggressori. Gli operatori del 118 accorsi in loco lo hanno caricato sull’ambulanza e trasferito presso il pronto soccorso del Santa Maria Goretti. Gli ...

