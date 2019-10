Nubifragio su Milano | strade allagate | scuole chiuse | problemi a metro | bus e

Fonte : corriere

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Viale Elvezia è chiuso a causa di un albero caduto. Disagi lungo il parco Sempione. Viale Don Luigi Sturzo è allagata. In via Legnano i tram sono fermi in direzione Lega Lombarda e in via Melchiorre Gioia e in via Tonale non vanno i semafori

Agenzia_Ansa : #Maltempo, nubifragio a #Milano, città allagata. Fiume Seveso vicino all'esondazione #ANSA - repubblica : Maltempo, nubifragio a Milano, allagati sottopassi e scantinati [news aggiornata alle 08:38] - Agenpress : Maltempo. Nubifragio a Milano. Tempesta d'acqua e fulmini nella Liguria centrale -