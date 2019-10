Nubifragio a Milano, città allagata

Unin corso dalla notte,sta provocando forti disagi a. Gran parte della. Il fiume Seveso è vicino all'esondazione e molte zone sono a rischio, in particolare i quartieri Isola, Viale Zara e Piazzale Istria. Sotto osservazione anche il fiume Lambro, nella zona nordest della. Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale per sottopassi e scantinati allagati. In diverse strade e piazze si sono accumulati diversi centimetri d'acqua. Disagi nella circolazione.(Di lunedì 21 ottobre 2019)