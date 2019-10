Nel carcere di Agrigento si denunciano violenze sui detenuti | la Procura apre un' inchiesta

Detenuto Nel carcere di Lecce : “Muffa nelle celle e abusi psicologici : non siamo mostri” : La lettera-denuncia che un Detenuto del carcere di Lecce ha inviato alla sua fidanzata con la richiesta che venisse diffuso sui mezzi di informazioni: "Docce arrugginite e muffa nelle celle, abusi psicologici e nessun diritto a essere curati, se non con una Tachipirina. Non siamo mostri, siamo detenuti, siamo uomini ed esseri umani. Paghiamo gli errori ma non deve diventare luogo di sofferenza questo".Continua a leggere

Un ex decano anglicano australiano è stato condannato a 8 anni di carcere per aver stuprato un 15enne Nel 1991 : L’ex decano della diocesi anglicana di Newcastle, in Australia, Graeme Lawrence è stato condannato a 8 anni di carcere per lo stupro di un quindicenne avvenuto nel 1991. Lawrence, che ha 77 anni, è il secondo più importante religioso a essere stato

Felicity Huffman è in carcere Nel resort di lusso delle prigioni : Felicity Huffman ha iniziato i suoi 14 giorni di carcere. L’attrice di Desperate Housewives è stata condannata per aver pagato una tangente di 15.000 dollari per falsificare la prova d’ammissione della figlia al college. L’attrice, prima tra i genitori implicati nello scandalo a finire in prigione, era stata dapprima condannata a un mese di detenzione, ma i suoi legali sono riusciti a portare la pena a 14 giorni, che la donna sta scontando ...

Prescrizione - Di Maio : “Sarà legge Nel 2020. No dietrofront - quello lo voleva Berlusconi. Non perdere tempo sul carcere agli evasori” : La riforma della Prescrizione non subirà alcun rinvio. Ne è sicuro Luigi Di Maio, che nel giorno di Italia 5 stelle ha rilasciato un’intervista a Maria Latella su Skytg24. “La nuova Prescrizione è gia legge. Entrerà in vigore il 1 gennaio 2020, non c’è niente da discutere. È una norma di civiltà: se entri in un processo poi si arriva a sentenza”, ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle da Napoli, dove oggi inizia ...

Siria - la città di Qamishlo precipita Nel caos. Raid turchi su carcere : “5 miliziani Isis in fuga” Esplode autobomba : “Quattro persone uccise” : A poche ore dall’inizio delle operazioni militari della turchia nel nord della Siria, Qamishlo è piombata nel caos. Nella città, che sorge nella zona sotto il controllo delle autorità curde, a est rispetto all’area in cui operano le forze di Ankara, è esplosa un’autobomba causando “diverse vittime“. Secondo l’emittente panaraba Al Arabiya, quattro persone sarebbero morte e altre nove sarebbero rimaste ferite. Tra le ...

Carcere per i grandi evasori : il piano M5s da mettere già Nel decreto fiscale : Pene più severe, fino a otto anni di Carcere, e soglie di punibilità più basse. Eccolo il piano messo a punto dagli uffici del ministero della Giustizia guidato da Alfonso Bonafede per punire chi evade il fisco. Politicamente è il grande piano dei 5 stelle che ha come slogan le manette ai grandi evasori. I pentastellati provano così ad accelerare nell’operazione di inserimento di un cavallo di battaglia ...

Xabi Alonso Nella bufera - chiesti cinque anni di carcere per l’ex Real Madrid [DETTAGLI] : cinque anni di carcere e una multa di 4 milioni di euro, due dei quali già pagati. E’ questa la richiesta della procura per Xabi Alonso, a processo presso il tribunale provinciale di Madrid. L’ex centrocampista, oggi tecnico della seconda squadra della Real Sociedad, è accusato di frode fiscale per reati commessi fra il 2010 e il 2012. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App ...

Carcere agli evasori - Gualtieri : “Non ci sono misure allo studio”. Bonafede : “Falso - c’è proposta Nel governo” : “Carcere agli evasori? Non sono allo studio misure di questo tipo, ma interventi più efficaci di contrasto all’evasione e alle frodi partendo dallo sfruttamento delle tecnologie esistenti”. Lo ha chiarito il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in audizione congiunta delle commissioni Finanze di Camera e Senato. Nel pomeriggio è arrivata la replica del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: “Nel governo ...

Brusca resta in carcere. Ma Nel 2021 potrebbe tornare libero : resta in carcere Giovanni Brusca. La Cassazione ha respinto la richiesta di detenzione ai domiciliari per l’uomo di Cosa Nostra, condannato per la strage di Capaci che uccise Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta e per altri crimini efferati, come lo scioglimento nell’acido del figlio tredicenne del pentito Giuseppe Di Matteo. Brusca è in carcere da 23 anni. È recluso a Rebibbia. La prima ...

Il boss che sciolse un bambino Nell'acido chiede di lasciare il carcere : La prima sezione penale della Corte di Cassazione si riunisce oggi per valutare il ricorso presentato dai legali di Giovanni Brusca contro l'ultimo dei 'no' agli arresti domiciliari chiesti dall'ex boss mafioso: il tribunale di sorveglianza di Roma, questa la tesi dei difensori, nel marzo scorso non avrebbe tenuto nella giusta considerazione le valutazioni della procura nazionale antimafia favorevoli alla concessione. A scriverlo è il "Corriere ...

Albanese incendia materasso : paura Nel carcere di Ferrara : Il fuoco appiccato dall'Albanese ha dato il via ad altri episodi di protesta nella casa circondariale, a partire da un atto di autolesionismo: la situazione è tornata alla normalità grazie agli agenti di servizio Federico Garau ? Luoghi: Ferrara

«Non funziona Sky» - la rivolta dei detenuti Nel carcere di Secondigliano : Non si vedono i canali Sky e la carne non è di buona qualità. Con queste motivazioni - riferite da Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato autonomo polizia...

Roma - uccise i due figli Nel carcere di Rebibbia. Il pm : "Assolvetela" : Aurora Vigne La detenuta tedesca il 18 settembre 2018 scaraventò a terra, nel reparto nido del carcere di Rebibbia, i due figli, uccidendoli uccise i suoi due figli scaraventandoli a terra nel reparto nido del carcere di Rebibbia. E ora il pm Eleonora Fini ha chiesto al gup Anna Maria Gavoni di assolvere Alice Sebesta. La detenuta tedesca, secondo Gavoni, è "incapace di intendere e di volere" e proprio per questo meriterebbe ...

Condannato a 15 mesi di carcere il giocatore di Call of Duty coinvolto Nel tragico caso di swatting avvenuto Nel 2017 : Casey Viner è stato Condannato a 15 mesi di carcere e bloccato dalle attività di gioco per due anni a causa del suo coinvolgimento nel fatale caso di swatting su Call of Duty avvenuto nel 2017 (tramite NBC News).Lo "swatting", come probabilmente ormai saprete, è un pericoloso "scherzo" in cui qualcuno invia un'unità di polizia SWAT a case di un giocatore inconsapevole mentre sono ancora in gioco. Chi chiama segnalerà una falsa emergenza ...