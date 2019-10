Monica Cirinnà | Gli hater non mi fermano Per il coraggio e la verità mi faccio

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Se querelare l’che le ha augurato “un carcinoma polmonare che ti maciulli” lo deciderà il suo avvocato. Lei,Cirinnà, non intende farsi fermare da quelle parole, cariche d’odio, alle quali ha subito risposto ricordando i due interventi subìti per rimuovere il cancro alla mammella sinistra. La senatrice dem vuole andare avanti per fermare la marea montante dell’odio via social. “Serve una legge con regole stringenti per gli utenti è ancora più stringenti per i gestori”, dice rispondendo ad HuffPost. Come sta, senatrice Cirinnà?“Combatto, resisto con la solita forza di sempre”. Querelerà l’utente che le ha augurato la morte?“Il mio avvocato sta valutando, deciderà lui. Il mio social manager, Giuseppe Dante, invia in automatico insulti, offese e ...

repubblica : Pd, l'hater augura un tumore a Monica Cirinnà. Lei replica: 'Conosco la paura di morire' [news aggiornata alle 13:4… - giornalettismo : La grande risposta di @MonicaCirinna all'hater che le augurava un carcinoma ai polmoni: 'Sono già stata operata due… - repubblica : Pd, l'hater augura un tumore a Monica Cirinnà. Lei replica: 'Conosco la paura di morire' -