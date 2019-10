Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Doveva essere l’eventopiù grande d’Italia, o così almeno lo avevano pubblicizzato gli organizzatori, ma la Procura diha fermato tutto, a pochi muniti dall’inizio, sabato scorso. Per tre serate, ognuno da tre sessioni ciascuna, 450 partecipanti si erano dati appuntamento indella periferia diper il“Dentro l’abisso“, una sorta del più famoso escape room solo che svoltoal. E proprio ilper i pm era il pericolo maggiore. La Procura così ha disposto il sequestro preventivo di alcuni piani degli stabili per violazione delle norme antinfortunistiche: erano privi di energia elettrica, le uscite di sicurezza erano oscurate e non c’erano telecamere di controllo. Nessuna tutela, dunque, per i 25 lavoratori che avrebbero dovuto travestirsi da mostri e zombie e per i clienti che avevano ...

fattoquotidiano : Milano, gioco horror per adulti in edifici dismessi e completamente al buio: i pm sequestrano tutto poco prima dell… - Agenzia_Ansa : Pm Milano sequestra edifici per gioco horror alla periferia di Milano #ANSA - Afuw_YJ : @suso30oficial il tuo gioco rovina i risultati della squadra, togliti la maglia ... esci da Milano se sei un uomo! #SusoOut -