Maltempo Genova | frana a Rossiglione e allagamenti Il Comune | “Restate a casa”

Maltempo Liguria - a Genova piogge intense : allagamenti nella A10 e sottopassi chiusi : Permangono le piogge che da giorni stanno devastando la Liguria dove, a causa del Maltempo, da diversi giorni si sono verificati danni e disagi soprattutto a Genova e nell’Imperiese. Ancora piogge intense su Genova e in particolare sul ponente città dove da un’ora circa il proseguire delle precipitazioni ha provocato diverse criticità. A partire dalle autostrade, si segnalano allagamenti sul tratto di A10 che va dal casello di ...

Maltempo : violento temporale sul ponente di Genova - allagamenti diffusi : Un violento temporale ha interessato per oltre un’ora il ponente di Genova, causando allagamenti diffusi. A registrare i maggiori disagi, i quartieri di Pegli e di Sestri ponente. I principali corsi d’acqua che insistono sull’area non hanno registrato finora innalzamenti significativi ma, vista l’intensità e la persistenza delle precipitazioni, sono possibili criticità localizzate per l’esondazione di piccoli rivi. ...

Maltempo Genova : frane e sfollati - domani niente scuole chiuse : Il sindaco di Genova Marco Bucci ha fornito aggiornamenti sulla situazione Maltempo in occasione di una conferenza stampa: il primo cittadino ha riferito che sulla frana sulla strada che va a San Carlo di Cese “ci sono i rocciatori, stanno già lavorando, ci sono i new jersey pronti sul posto per un senso unico alternato e se ce la facciamo c’è la possibilità di aprire entro stasera, ma dipenderà molto da quanto piove“. Oltre la ...

Maltempo Liguria : cercatore di funghi trovato morto vicino a Genova : trovato senza vita il corpo del cercatore di funghi scomparso ieri pomeriggio a Fontanigorda, nell’entroterra di Genova. E’ stato localizzato in un bosco dietro la locanda al Valico, in zona “Lago du Bettin”, vicino al passo del Fregarolo. Per il recupero della salma, oltre ai vigili del fuoco di Chiavari, sta intervenendo il soccorso alpino. Sul posto anche i carabinieri e il 118. L'articolo Maltempo Liguria: cercatore ...

METEO GENOVA E SAVONA : ALLERTA ROSSA/ Maltempo - temporali e tempesta di fulmini : ALLERTA METEO ROSSA oggi a GENOVA e SAVONA: Maltempo con temporali di fulmini e acqua, allagamenti e frane, ecco la situazione.

Maltempo - forti piogge in tutto il Nord Ovest. Allagamenti a Milano - black out all’alba e scuole chiuse a Genova : Il Maltempo sta creando diversi problemi in diverse zone del Nord Ovest, dove piove ininterrottamente da domenica. Dalla Lombardia alla Liguria, è allerta in più regioni. Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso è vicino all’esondazione – è alla cosiddetta ‘soglia di attesa 2’ – con diverse zone a rischio, in particolare la 2 e la ...

Allerta meteo rossa a Genova e Savona/ Maltempo - allagamenti e frane : scuole chiuse : Allerta meteo rossa oggi a Genova e Savona: Maltempo provoca allagamenti e frane, situazione in lieve miglioramento ma scuole restano chiuse.

Il Maltempo si abbatte sul nord Italia. Allagamenti a Milano e Genova : Un’ondata di maltempo sta colpendo in queste ore l’Italia settentrionale. In particolare, la Lombardia e la Liguria sono le regione più colpite dalle piogge che hanno fatto scattare le allerte meteo e stanno creando forti disagi ai cittadini.Un nubifragio, in corso dalla scorsa notte, ha allagato gran parte della città di Milano. Il fiume Seveso è vicino all’esondazione - è alla cosiddetta ...

Maltempo Genova - il sindaco : “In caso di bomba d’acqua chiuderemo la città in mezz’ora” : “Stiamo scrivendo adesso le procedure di allarme, e non voglio spaventare nessuno: però, nel caso in cui succedesse una bomba d’acqua come quella nel 2014 noi vogliamo essere in grado nel giro di mezz’ora di chiudere completamente la circolazione in una parte della città, sia per macchine che per pedoni che per chiunque“. Lo ha detto questa sera il sindaco di Genova Marco Bucci, presente al punto stampa nella sede della ...

Maltempo - allerta rossa per Genova e Savona : Le piogge abbondanti e il cattivo tempo in Liguria hanno costretto la Regione a dichiarare il massimo livello di allerta meteorologica per due province: Savona e Genova. A partire dalle 20 di oggi fino alle 15 di domani, lunedì 21 ottobre, l'attenzione rimane massima con il colore rosso a tingere le due zone in questione nella mappa presente sul sito. Il colore rosso identifica un periodo di pericolo aggravato e di totale cautela. Anche diverse ...

Maltempo : comune di Genova pronto a bloccare alcune zone della città : Nel caso in cui Genova durante l’allerta meteo rossa fosse colpita da una “bomba d’acqua come nel 2014” il comune e’ pronto a bloccare il transito a chiunque in alcune zone della citta’ in mezzora. E’ la nuova sperimentazione, denominata ‘dry-run’, annunciata dal sindaco Marco Bucci durante un incontro con i giornalisti nel centro della Protezione civile. In caso di allarme per esondazione di ...

Maltempo : allagato l’ospedale San Martino di Genova - rinviate le sedute di senologia : Sono state rinviate le sedute e le visite programmate per domani nel reparto di senologia dell’ospedale San Martino di Genova a causa dell’allagamento per pioggia del piano Fondi del padiglione 40 che ieri ha alluvionato i macchinari. “I pazienti saranno raggiunti telefonicamente e avvertiti per riprogrammare gli appuntamenti in tempi assolutamente brevi“, fa sapere la direzione dell’ospedale. I pazienti coinvolti ...

Maltempo Genova : la piena del Bisagno fa paura - barriere davanti ai negozi : L’allerta meteo per Genova ha spinto molti commercianti del centro città a posizionare le barriere anti allagamento davanti alle vetrine delle loro attività, soprattutto nel ricordo dell’ondata di piena del torrente Bisagno. A causa del peggioramento della situazione meteo, alcuni supermercati situati sotto il livello della strada nella parte bassa della via XX Settembre sono stati costretti a rimanere chiusi fino a domani. Pesante ...

Maltempo Genova : allagamenti all’ospedale San Martino : A causa dell’allagamento di alcuni locali del piano Fondi del padiglione 40 dell’ospedale San Martino, sono state rinviate le sedute e le visite programmate per domani nel reparto di senologia. “I pazienti saranno raggiunti telefonicamente e avvertiti per riprogrammare gli appuntamenti in tempi assolutamente brevi“, ha spiegato la direzione dell’ospedale. L'articolo Maltempo Genova: allagamenti all’ospedale ...