Giudici che decidono sul fine vita

Catalogna - come funziona la piattaforma di Tsunami Democràtic - collettore dei dissidenti che i Giudici vogliono chiudere : Madrid prova a spegnerlo, ma Tsunami Democràtic non arretra. E si riaccende a un nuovo indirizzo. Del resto il dna del più giovane movimento indipendentista catalano è stato molto marcato fin dagli esordi e comunque fermare uno Tsunami non è cosa facile per definizione. Tanto più che la sentenza del giudice dell’Audiencia Nacional Manuel García-Castellón di venerdì 18 ottobre che, con l’ordine di chiusura della piattaforma, ha sollevato ...

Affidi - Giudici minorili : “Indagine interna del Tribunale dimostra che non esiste un ‘sistema emiliano’ - ma speculazioni in malafede” : Sugli Affidi “non esiste un sistema emiliano”. L’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia difende l’operato dei colleghi del Tribunale dei minori di Bologna, finiti al centro delle polemiche legate all’inchiesta Angeli e Demoni in quanto competenti a decidere sulle richieste di allontanamento avanzate dai servizi sociali di Bibbiano. Il parere dell’Aimmf si basa sui risultati di un controllo interno effettuato dallo ...

Paroldo - evasa la donna che uccise il marito. Ai Giudici disse : “Mi comprò per 500mila lire” : È evasa dagli arresti domiciliari Assunta Casella, condannata a 21 anni per l'omicidio del marito Severino Viora, ucciso a Paroldo (Cuneo), nel giugno 2016. La donna aveva riferito a più riprese come il marito, più anziano di lei di 20 anni, l’avesse comprata per 500 mila lire dalla sua famiglia d’origine quando aveva 14 anni.Continua a leggere

Consip - Scafarto : “Sollevato - io estraneo”. Il legale : “Nove Giudici hanno stabilito che non c’entra con la vicenda” : “Una vicenda che avrebbe potuto chiudersi tanto tempo fa. Nove giudici, in totale, hanno stabilito che il mio assistito è innocente”. A dirlo, il legale di Gianpaolo Scafarto, Attilio Soriano, dopo che il gup di Roma ha decido di prosciogliere il maggiore dei carabinieri insieme al colonello Alessandro Sessa nella vicenda Consip, che vede tra gli altri l’ex ministro e deputato del Pd, Luca Lotti, rinviato a giudizio. ...

Aemilia - i Giudici : “Clan rafforzato dal viaggio a Cutro dei candidati sindaco di Reggio. Non dissero che i voti mafiosi non erano graditi” : Tutti i candidati sindaco di Reggio Emilia andarono a fare campagna elettorale a Cutro, in provincia di Crotone. Cioè la cittadina calabrese da cui proviene la cosca di ‘ndrangheta attiva in Emilia. In quel modo si resero protagonisti di “comportamenti che oggettivamente hanno rafforzato l’associazione“. C’è anche il noto viaggio in Calabria degli aspiranti primi cittadini alle elezioni del 2009 tra le motivazioni ...

Roma - delitto di Meredith Kercher - concessa dai Giudici la semilibertà a Rudy Guede : Rudy Guede, riconosciuto dalla giustizia italiana come unico colpevole dell’omicidio di Meredith Kercher, potrà uscire ogni giorno dal carcere di Viterbo, anche se per poche ore. I giudici del tribunale di Roma hanno accolto in parte l’istanza presentata dai legali dell’ivoriano che chiedeva gli arresti domiciliari, concedendogli la detenzione in un regime di semilibertà. Gli avvocati avevano anche cercato di ottenere l’affidamento ai servizi ...

Mafia : Salvo Andò - 'Falcone era isolato - sia dalla politica che dai Giudici' (2) : (AdnKronos) - "Ricordo benissimo che alla fine degli anni Ottanta il ritorno in Italia dagli Stati Uniti di Totuccio Contorno fu accompagnato da un certo clamore, in Commissione antiMafia l'attenzione era proprio su quel ritorno in Italia e non sulle rivelazioni che il collaboratore di giustizia pot

Mafia : Salvo Andò - 'Falcone era isolato - sia dalla politica che dai Giudici' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) - "Ricordo bene quella audizione del pentito Contorno, anche perché il suo ritorno in Italia fu accompagnato da un certo clamore". Salvo Andò, ex ministro della Difesa, c'era a quella audizione del 9 agosto 1989 quando il pentito di Mafia Salvator