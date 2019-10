Dodici anni di coma | per i medici non c’è nessuna possibilità | ma il padre non vuole

Macerata - confermata in appello la condanna a Dodici anni per Luca Traini : Accolta la richiesta della Procura generale. Il 3 febbraio 2018 Traini ferì sei migranti a colpi di pistola per vendicare...

Dodici anni di carcere per Luca Traini : la Corte d'Appello conferma il giudizio di primo grado : confermata in Appello la condanna a Luca Traini. Dopo 4 ore di camera di consiglio la Corte di Ancona ha confermato la pena, inflitta in primo grado, a 12 anni di reclusione per Luca Traini, 30enne di Tolentino che il 3 febbraio 2018 ferì sei migranti di colore a colpi di pistola per le strade di Macerata. Un raid che Traini aveva giustificato dicendo di voler vendicare l’uccisione della 18enne Pamela Mastropietro.“Luca ...